ANM a emis un Cod galben valabil în zece județe: vântul va atinge și 120 de km/h. HARTA zonelor afectate

Publicat la 22:41 24 Oct 2025

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, 24 octombrie, un cod galben de vânt, valabil din zone din zece județe. Sursa foto: Getty Images | blackred

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, 24 octombrie, un cod galben de vânt, valabil în regiuni din zece județe, începând cu ora 21:00, până sâmbătă, 25 octombrie, ora 10:00 dimineața.

În intervalul menționat, înCarpații Orientali și în estul Carpaților Meridionali, vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 70...80 km/h, iar la peste 1.700 m vor fi rafale de 90...120 km/h.

Județele afectate sunt: Suceava, Neamț, Harghita, Covasna, Vrancea, Bacău, Brașov, Argeș, Prahova și Dâmbovița.

ANM a emis, tot vineri, prognoza meteo actualizată pentru următoarele patru săptămâni, în intervalul 27 octombrie - 24 noiembrie. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă.