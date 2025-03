ANPC: Amenzi de peste 250.000 de lei şi oprirea temporară la şapte operatori economici din Centrul Comercial Agora - Piața Floreasca

Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au dat amenzi de peste 250.000 de lei și au dispus oprirea temporară la șapte operatori economici din Centrul Comercial Agora - Piața Floreasca. Foto: Hepta

''Comisarii ANPC, sub coordonarea Președintelui Cristian Popescu Piedone, au desfășurat o amplă acțiune de control în unitățile de alimentație publică din Centrul Comercial Agora - Piața Floreasca, pentru a verifica respectarea prevederilor legale privind protecția consumatorilor. În cadrul acestei acțiuni au fost verificate 13 unități, inclusiv administrația complexului comercial'', se arată într-un comunicat al ANPC transmis marți Agerpres.



În urma controalelor, au fost constatate multiple nereguli, printre care depozitarea necontrolată a deșeurilor menajere și a ambalajelor în zona de aprovizionare, spațiul fiind insalubru pentru desfășurarea activității comerciale; lipsa elementelor de identificare și caracterizare pentru produsele puse în vânzare; comercializarea unor produse cu termenul de valabilitate expirat; depozitarea necorespunzătoare a produselor în agregatele frigorifice, fără respectarea condițiilor specifice.



De asemenea, s-a mai constatat lipsa autorizațiilor de funcționare pentru spațiile de depozitare și producție, nerespectarea temperaturilor de păstrare a preparatelor calde și reci, lipsa procesului-verbal de deratizare și prezența insectelor în stare inertă, agregate frigorifice cu depuneri de rugină, praf și impurități, echipamente neigienizate, cu depuneri grosiere de grăsime și rugină, igienizare necorespunzătoare a sistemului de ventilație, pavimentului și tavanului, lipsa verificărilor metrologice pentru echipamentele utilizate, lipsa autorizației pentru mijloacele de transport legume/fructe.



Potrivit sursei, inspectorii au descoperite nereguli în lista de meniu, depozitarea necorespunzătoare a produselor și ambalajelor, direct pe paviment, fără protecție sanitară, mobilier deteriorat, depozitarea necontrolată a cartonului și lăzilor în spațiile destinate deșeurilor, canale de colectare a apelor uzate neigienizate.



''În urma verificărilor, ANPC a aplicat 24 de sancțiuni contravenționale principale, însumând 259.000 de lei, precum și 3 avertismente. De asemenea, pentru doi operatori economici s-a solicitat prezentarea unor documente suplimentare privind igienizarea spațiilor comune și a zonei de aprovizionare. Totodată, s-a dispus oprirea definitivă de la comercializare 5.008 litri și 407,04 kg de produse, în valoare totală de 20.651 lei. Pentru a verifica parametrii microbiologici, s-au prelevat probe de gheață'', se arată în comunicat.



Potrivit sursei citate, pentru șapte unități de alimentație publică s-a dispus oprirea temporară a prestării serviciilor, până la remedierea deficiențelor și igienizarea corespunzătoare a spațiilor. Este vorba de Studio Martin New SRL - E3 By Entourage, SC Meat Market & Foods SRL - Restaurant Vacamu, SC Fresh Meat Service SRL - Fast Food, SC Casa de Comenzi Gemini SRL - Supermarket Gemini, SC Sara & Friends SRL - Restaurant Sara, SC Bistromar La Timona SRL - Restaurant Bistromar și SC Izakaya Japanese Pub - Restaurant Ruka.



ANPC precizează că operatorii economici își vor putea relua activitatea doar după remedierea tuturor deficiențelor, inclusiv salubrizarea spațiilor comune de aprovizionare și depozitarea corespunzătoare a deșeurilor menajere. Acțiunile de control vor continua pentru a asigura respectarea drepturilor consumatorilor și menținerea unor standarde ridicate de igienă și siguranță alimentară.