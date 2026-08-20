Antena 3 CNN, lider detașat între televiziunile de știri. A depășit audiența cumulată a patru posturi

2 minute de citit Publicat la 11:12 20 Aug 2026 Modificat la 11:12 20 Aug 2026

Rezultatele de audiență de ieri confirmă poziția categorică de lider a Antena 3 CNN în segmentul televiziunilor de știri / foto: Antena 3 CNN

Antena 3 CNN domină piața televiziunilor de știri din România și se clasează pe locul 4 în topul general al televiziunilor, atât pe întreaga zi, cât și în Prime Time. Pe targetul comercial 25–59 Urban ABC, Antena 3 CNN a depășit singură audiența cumulată a Digi24, B1 TV, Realitatea Plus și Euronews.

Rezultatele de audiență de ieri confirmă poziția categorică de lider a Antena 3 CNN în segmentul televiziunilor de știri și plasează postul în elita întregii piețe TV din România.

Pe targetul 25–59 Urban ABC, Antena 3 CNN a înregistrat 5,5% cotă de piață pe întreaga zi, rezultat care a plasat postul pe locul 4 în România, după Pro TV, Antena 1 și Kanal D.

Antena 3 CNN a depășit astfel toate celelalte televiziuni de știri și a obținut, singură, o audiență mai mare decât Digi24, B1 TV, Realitatea Plus și Euronews la un loc.

Cele patru televiziuni au cumulat 5,3% share.

Antena 3 CNN: 5,5%.

Următoarea televiziune de știri în clasament, Digi24, a înregistrat 3,2%, iar România TV, 3,0%.

Prime Time: Antena 3 CNN bate din nou patru televiziuni de știri cumulat

Performanța s-a repetat în Prime Time (19:00–24:00), intervalul cu cea mai mare miză pentru piața de televiziune.

Antena 3 CNN a obținut 5,0% share pe 25–59 Urban ABC, clasându-se din nou pe locul 4 între toate televiziunile din România.

Digi24, B1 TV, Realitatea Plus și Euronews au obținut împreună 4,9%.

Patru televiziuni de știri: 4,9%.

Antena 3 CNN: 5,0%.

În același interval, România TV a înregistrat 2,9% share, ceea ce înseamnă că Antena 3 CNN a avut o cotă de piață cu peste 72% mai mare decât România TV.

Lider detașat și pe 25–59 Urban

Poziția de lider este confirmată și pe targetul 25–59 Urban.

Pe întreaga zi, Antena 3 CNN a obținut 4,3% share, față de 2,9% România TV și 2,6% Digi24.

Antena 3 CNN a avut astfel o cotă de piață cu aproximativ 48% peste România TV și cu aproximativ 65% peste Digi24.

În Prime Time, Antena 3 CNN a înregistrat 4,0% share, față de 2,9% România TV și 2,1% Digi24.

Mai mult, cei 4,0% ai Antena 3 CNN sunt egali cu audiența cumulată a Digi24, B1 TV, Realitatea Plus și Euronews, care au însumat, împreună, tot 4,0%.

Antena 3 CNN, singura televiziune de știri în Top 4

Dincolo de victoria în interiorul segmentului de știri, cifrele arată o performanță relevantă pentru întreaga piață de televiziune.

Antena 3 CNN este singura televiziune de știri care ajunge pe locul 4 în clasamentul general al televiziunilor din România pe toate cele patru măsurători analizate: Whole Day și Prime Time, atât pe 25–59 Urban, cât și pe 25–59 Urban ABC.

Pe publicul comercial premium 25–59 Urban ABC, Antena 3 CNN reușește în plus performanța de a depăși, atât pe întreaga zi, cât și în Prime Time, audiența însumată a patru televiziuni de știri: Digi24, B1 TV, Realitatea Plus și Euronews.

O televiziune. Patru competitori. Antena 3 CNN, liderul știrilor.

Date de audiență: Whole Day și Prime Time (19:00–24:00), targeturi 25–59 Urban și 25–59 Urban ABC, conform datelor de audiență furnizate.