Antena 3, transmisiune în direct din Croaţia. Vlag Ungar, reporter: ''În această dimineaţă am simţit şi noi seismul de la ora 06:15''

La final de an, croaţii trăiesc un coşmar care pare să nu se mai sfârşească. Seismologii spun că ţara se va cutremura în continuare. 16 seisme au avut loc în ultimele 16 ore, dintre care trei replici cu magnitudine mai mare de 4 pe scara Richter.

Două dintre ele au avut loc chiar în această dimineaţă.

Autorităţile au găsit până acum printre dărâmături şapte oameni decedaţi, printre care şi o fetiţă de 12 ani. Nu este însă un bilanţ final, pentru că salvatorii încă mai caută oameni prin clădirile puse la pământ de forţa seismului.

Alte 30 de persoane au fost rănite.

Vlad Ungar este în Zagreb, chiar lângă Palatul Parlamentului care a fost puternic zguduit în seismul de ieri.

Vlad Ungar, reporter: ''În această dimineaţă am simţit şi noi seismul de la ora 06:15. A avut o magnitudine de 4,7''

''Sunt clipe de groază pentru croaţi. Ultimele zile au fost un coşmar pentru ei. În această dimineaţă am simţit şi noi seismul de la ora 06:15. A avut o magnitudine de 4,7. Eram în camera de hotel, ne pregăteam să plecăm pe stradă să vedem care au fost efectele seismului de ieri şi am simţit pur şi simplu cum încep să scrâşnească pereţii. Am simţit un tremur, iar totul a durat patru sau chiar cinci secunde. Locul din care noi transmitem în aceste momente este chiar Centrul Istoric al oraşului Zagreb, foarte aproape se află şi cădirea Parlamentului.

În aceste momente, foarte multe artere pietonale şi foarte multe artere rutiere din această zonă au fost închise de poliţişti, fiindcă sunt multe clădiri istorice care au fost puternic afectate de seism şi există riscul ca în cazul unei noi replici, să ucidă foarte mulţi oameni, fiindcă sunt clădiri vechi, iar bucăţile de tencuială şi toată partea de structură pot să se prăbuşească. În Petrinja, la aproximativ 43 de kilometri de Zagreb, de locul în care noi ne aflăm acum sunt şapte oameni care au murit, au fost prinşi sub dărâmături, însă, autorităţile, poliţiştii şi pompierii luptă contracronometru. Au făcut asta toată noaptea, fac şi acum asta şi încearcă să caute oameni sub dărâmături care încă trăiesc.

Seismul a avut o magnitudine de 6,4 grade pe scara Richter

E o luptă pentru viaţă şi practic, graniţa dintre viaţă şi moarte sunt doar casele, clădirile, restaurantele, toate construcţiile care s-au fărâmiţat în mai puţin de 10 secunde, căci atât a durat, ne spuneau croaţii, acea replică de ieri de 6,4, o magnitudine care aproape a făcut să se prăbuşească un oraş întreg. Noi suntem chiar în Capitală, în Zagreb şi am stat de vorbă cu oamenii. De dimineaţă, foarte puţini au stat pe stradă, sunt şocaţi în continuare.

Sunt momente tulburătoare pentru ei şi îmi spuneau că ieri au simţit că se crapă pământul cu ei, că se zguduie casele şi că pentru câteva secunde au căzut într-un hău. Îmi spuneau că au auzit o bubuitură puternică, iar apoi li s-a părut că le fuge pământul de sub picioare. Îţi mărturisesc că asta am simţit şi noi în această dimineaţă la ora 06:15 minute, atunci când a avut loc o nouă replică de 4,7 magnitudine.

România îşi exprimă solidaritatea faţă de Croaţia după cutremurele devastatoare

Autorităţile de la Bucureşti, prin vocea lui Raed Arafat, Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, a transmis că poate să trimită pompieri, specialişti români care să ajute la operaţiunile de căutare. Vreau să vă arăt puţin cum arată în aceste momente centrul oraşului Zagreb. E o zonă în care oamenii se plimbau destul de mult. Acum sunt toţi extrem de speriaţi şi încearcă să stea cât mai mult în case, însă există acea temere, că oricând ar putea să vină o nouă replică. Foarte multe restricţii în această zonă. Sunt macarale, care practic încearcă să securizeze clădirile, sunt clădiri care au fost afectate puternic şi care se pot prăbuşi în orice moment'', a transmis Vlad Ungar, reporter Antena 3.

Imagini dramatice după cutremurul din Croaţia