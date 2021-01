Antena3.ro LIVE. Unde ne videm hainele pe care nu le mai purtăm, joi de la ora 15.00 cu Maria Coman și Claudia Nicolau

Au fost salvati copii, au fost linsati cei care n au fost de acord cu noi, au fost judecate morti si vieti, au fost banati presedinti, ma rog, intelegeti, o mare parte din viata noastra chiar e aici, oricat incercam sa ne detasam. Comunitatile sunt si ele adesea aici, mai mult decat in viata reala. Nu ne cunoastem vecinii de bloc, dar stim sute de oameni de pe grupul de plante, de gatit, de creme sau de haine. Joi, la Antena3.ro LIVE, la ora 15.00, vine Claudia Nicolau-Penda, cea care a pus, impreuna cu alte fete, bazele unui grup numit ”Nu mai port”, destinat initial vanzarii hainelor pe care nu le mai purtam, dar unde intre timp s au intamplat o multime de minuni. Si care e acum o comunitate de zeci de mii de oameni. In poza, palaria pe care mi am cumparat o eu de pe grup si pe care o ador inca, la aproape 2 ani de cand o am.

Antena 3 a lansat joia, de la ora 15.00, un nou proiect, „antena3.ro LIVE, cu Maria Coman”, un format săptămânal de interviuri exclusiv online, care va aborda temele momentului şi le va analiza împreună cu cei în măsură să ofere răspunsuri.

Înregistrările dezbaterilor pot fi găsite și pe canalul de Youtube antena3ro.