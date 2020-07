Anunț vital pentru români. Ministrul Muncii, principalele măsuri pentru pensii, angajați și angajatori

Ea a anunțat că se va axa pe digitalizare, fără să vorbească deloc despre pensii, cel mai așteptat subiect al serii. În final, Violeta Alexandru a făcut un atac dur la primarul Capitalei, Gabriela Firea.

”Deciziile care se vor lua în perioada următoare le vom lua tot în dialog cu dvs. pentru că simțiți puternic, iar eu sunt un om care nu a renunțat la obiceiul de a răspunde la telefon oricărui om care îmi poate da un semnal despre ce se întâmplă în economia reală”, a susținut Violeta Alexandru, precizând că se consultă cu angajatori, angajați și pensionari.

”Măsura șomajului tehnic a fost cea mai importantă măsură din această perioadă. De ce am decis să punem în aplicare măsura șomajului tehnic și nu am suplimentat, cum ne-ar fi fost facil, fondurile șomajului clasic?

Am avut încredere în dvs. și am știut că ați investit în angajații pe care îi aveți și împreună cu ei vă veți relua activitatea. În toate comunicările mele publice am vorbit despre faptul că România își va reveni dacă angajații au încredere în angajatorii lor și nu-i consideră escroci și nu le pasă de problemele lor, după cum România va progresa dacă angajatorii își respectă angajații.

Angajații sunt cei pe care i-am avut în vedere, însă am știut că ei nu vor reveni în activitate decât cu angajatori care să le înțeleagă măsurile”, a mai declarat ministrul Muncii.

Peste 1.300.000 de persoane au beneficiat de șomaj tehnic, în valoare totală de 4,3 miliarde de lei. În acest moment la sf lunii iunie 5.571335 de persoane angajate, cu 11.000 mai puțin decât în ianuarie și mai mare decât luna comparativă de anul trecut, conform datelor prezentate de Violeta Alexandru.

Măsuri propuse de sprijinire a angajaților și angajatorilor anunțate de ministrul Muncii:

- se va oferi 41,5% din costul salarial tuturor celor care au fost în somaj tehnic. Vor exista aproape 100.000 de beneficiari, conform datelor din REVISAL.

- sprijin de 50% din costul salarial, în limita a 2.500 RON pentru tinerii din grupa de vârstă 16-29 de ani, respectiv seniori peste 50 de ani.

- reîncadrarea în muncă a românilor reveniți din străinătate din cauze neimputabile lor.

- acordarea de vouchere în valoare de 40 RON/zi pentru zilierii din următoarele sectoare: agricultură, Horeca și turism. Cuantumul este doar orientativ, urmând să fie stabilit după discuții cu cei afectați.

- sprijinirea muncitorilor sezonieri din domeniul turismului.

- voucher de 2.500 RON pentru achiziționarea de materiale necesare activității de telemuncă.

”Se poate lucra de acasă, se poate lucra dintr-un alt spațiu, se poate să pui mai puțin accent pe birocrație și să te uiți mai mult la cel cu care lucrezi. Ne interesează fiecare om care vrea să muncească în România.

Un om dacă are nevoie de condiții adecvate a ceea ce vrea să facă, lui îi răspundem cu măsuri de sprijin pentru a încuraja telemunca acolo unde se pretează.”, a susținut Violeta Alexandru în acest sens.

- granturi pentru angatorii care vor să-și formeze sau să-și recalifice angajații, indiferent că este vorba de cei actuali, cei aflați în șomaj tehnic sau salariați noi. Aceste fonduri vor fi gestionate direct de angajatori.

Ministrul Muncii a reiterat în final că insistă ”pe componenta de digitalizare”

”Sincer, eu am văzut că se poate. Există oameni în administrație care au înțeles acest semnal. Lor aș vrea să le mulțumesc - echipelor ANOFM, AJOFM, ANPIS, AJEPIS - care au lucrat în această perioadă și sâmbăta și duminica pentru ca fondurile propuse de Guvern să ajungă la dvs. (...) Poți face performanță în administrație, pot să îndrepți administrația către eficiență cu încăpățânare, cu o bună planificare. La fel vom face și pentru digitalizare”, a declarat Violeta Alexandru.

”Am semnat un ordin care se numește 'Un singur drum pentru serviciile ministerului Muncii'. Dacă s-a putut în perioada pandemiei să comunicăm electronic și nu s-a întâmplat nimic care să pună în pericol stabilitatea administrației, dacă s-a putut realiza un parteneriat, așa cum s-a întâmplat în cazul șomajului tehnic, între o companie privată și instituțiiile statului, să facem posibil ca ele să dureze. Din punctul meu de vedere, prioritatea min Muncii va fi să pună accent pe digitalizare și simplificare dintre dvs. și entitățiile din coordonarea ministerului Muncii.”, a mai spus Violeta Alexandru.

Atac fără precedent la Gabriela Firea

În final, Violeta Alexandru a lansat un atac dur la adresa primarului Capitalei, Gabriela Firea: ”Acolo unde nu a reușit Gabriela Firea să reducă traficul, o să o fac eu prin digitalizare”, a conchis ministrul.

Violeta Alexandru nu a precizat absolut nimic despre pensii, cel mai aștetat subiect al serii.

