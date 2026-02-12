„Apă, apă, apă!” Oamenii disperați din Curtea de Argeș au ieșit din nou la protest. Au adus sticle cu apa plină de mâl de la robinet

O femeie din Curtea de Argeș arată cum este apa care curge la robinetele din oraș FOTO: captură video Antena 3 CNN

La Curtea de Argeș, oamenii stau din nou la cozi pentru a avea apă de băut. Alimentarea cu apă a fost oprită mai multe ore, după ce autoritățile au decis să dezinfecteze stația de tratate, pentru că trei bacterii extrem de periculoase au fost descoperite la analize. Oamenii au ieșit la protest în fața primăriei din oraș, pentru că apa care curge acum la robinet este plină de mâl și nu poate fi utilizată pentru nimic.

Mai mulți oameni ieșiți joi la protest au luat cu ei sticle cu apa murdară de la robinete.

„Este apa care curgea la robinet în această dimineață. După 36 de ore în care apa a fost întreruptă, așa a venit apa. Așa ne ajută Primăria... Își bat joc de noi... Să nu ne mai batjocorească! De la jumătatea lunii noiembrie noi nu mai avem apă potabilă”, a spus o femeie venită la protestul din fața primăriei.

„Nu mai putem, suntem disperați”, spune o altă protestatară.

Protestatarii aflați joi în fața primăriei din Curtea de Argeș au spus că primarul și viceprimarul nu au ieșit să vorbească cu ei.

Oamenii spun că își procură apa de la izvoare, se spală cu puțină apă.

„Ne e frică de boli, de bacterii! Suntem foarte supărați. Sper ca Guvernul să ne audă, să ne dea o mână de ajutor”, a mai spus o femeie, în timp ce protestatarii strigau: „Apă, apă, apă!”.

Sunt deja câteva luni de când localnicii din Curtea de Argeș nu au apă potabilă și stau la cozi în fiecare zi ca să își umple bidoanele de plastic cu apă din sursele puse la dispoziție de autoritățile locale.