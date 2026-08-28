Apa se scumpește în București. Tariful a fost majorat cu 0,85 lei pe metrul cub, decizia a fost luată de Consiliul General

Apa se scumpește în București. Foto: Getty Images

Consiliul General al Municipiului Bucureşti (CGMB) a aprobat vineri un act adiţional la contractul de concesiune încheiat între Municipiul Bucureşti şi Apa Nova, care prevede un nou program de investiţii în infrastructura de apă şi canalizare, în valoare de aproape 500 de milioane de euro. Actul adiţional include şi majorarea tarifului pentru apă cu 0,85 lei pe metrul cub.



Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a precizat că programul prevede intervenţii pe 221 de kilometri de reţele de apă şi canalizare, în toate cele şase sectoare ale Bucureştiului.



"Două treimi din programul de investiţii vor fi alocate doar canalizării. Vom avea 70 de kilometri de reţele de apă şi 147 de kilometri de reţele de canalizare. 47 de kilometri vor fi doar colectoare mari, unele fiind puternic degradate în acest moment şi cu risc de prăbuşire a carosabilului. Programul de investiţii prevede şi partea de protecţie în faţa ploilor de mare intensitate care generează inundaţii, bazine de retenţie locale pentru a prelua surplusul de apă în zonele despre care ştim că sunt inundabile, precum şi staţii locale de pompare", a spus el, în şedinţa CGMB.



Potrivit primarului general, investiţiile sunt necesare pentru adaptarea serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare la evoluţiile tehnologice şi la schimbările climatice.



"În acest moment, tariful pe care noi îl practicăm este al doilea cel mai mic din ţară, iar creşterea calculată la nivelul unei familii este undeva la 28 de lei. Nu este o creştere care să nu fie suportabilă, dar beneficiile, prin finanţarea acestui program de investiţii, sunt esenţiale. Nu sunt beneficii care să înceapă mâine, vor fi pe următorii zece ani. Acum se lucrează la studii de fezabilitate, va urma proiectare tehnică", a precizat Ciucu.



El a menţionat că, începând din 2019, Apa Nova şi-a asumat lucrări pentru prevenirea inundaţiilor şi gestionarea situaţiilor de urgenţă.



"A crescut destul de mult Bucureştiul - organic sau mai puţin organic. Sistemul de canalizare trebuie să fie extins, nu mai face faţă. Aţi văzut ce s-a întâmplat la ultima ploaie serioasă, în care zona Parcului Carol a fost deja inundată. Este nevoie de bani pentru viitor, pentru a face aceste investiţii", a spus Ciucu.



Directorul general al Direcţiei Servicii Publice, Roxana Ionescu, a explicat miercuri, în şedinţa Comisiei Economice a CGMB, că actul adiţional este rezultatul negocierilor desfăşurate între ianuarie 2025 şi august 2026, în cadrul unor grupuri paritare formate din experţi ai Municipalităţii şi ai Apa Nova. Noul program de investiţii are o valoare de aproape 500 de milioane de euro.



"Schimbările profilului precipitaţiilor impun redimensionarea reţelelor de canalizare şi construirea unor bazine de retenţie acolo unde este fezabil din punct de vedere tehnic şi financiar", a indicat ea



Un alt obiectiv este corelarea şantierelor pentru modernizarea liniilor de tramvai şi a reţelelor de termoficare cu lucrările pentru apă şi canalizare.



"Programul actual de investiţii obligatoriu este deja implementat în proporţie de 66%, spre finele anului 2026. Restul de proiecte sunt deja angrenate şi sunt într-un grad de maturitate ridicat. De aici a devenit oportună înfiinţarea unui nou program, un program de investiţii în infrastructură pentru dezvoltare urbană. S-a dezvoltat o listă de obiective de investiţii orientativă, pe care o vom implementa în următorii ani.

Acest program nou de investiţii conţine o componentă a Municipiului Bucureşti. Ea este estimată la aproximativ 220 de milioane de euro pe componenta PMB şi de 300 de milioane de euro pe componenta concesionarului, respectiv Apa Nova", a afirmat Roxana Ionescu.