Apele Române demontează mesajele fake news despre „taxarea apei din fântâni”: Oamenii pot folosi gratuit apa din fântânile proprii

Apele Române: Nu va fi taxată apa din fântână folosită în gospodării. Imagine de arhivă cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Românii pot construi fântâni şi pot folosi în continuare gratuit apa din aceste fântâni pentru băut, udat, adăpatul animalelor și alte nevoi ale gospodăriei, fără ca această activitate să reprezinte vreo infracțiune, a precizat vineri Administrația Națională Apele Române, care a acuzat promovarea în spațiul public a unor informații false - fake news - conform cărora cetățenii ar urma să fie taxați sau pedepsiți penal pentru utilizarea apei din fântânile proprii.

„Administrația Națională Apele Române respinge categoric informațiile false potrivit cărora oamenii ar urma să plătească taxe sau să fie pedepsiți penal pentru că folosesc apa din fântânile proprii. Proiectul de lege aflat în dezbatere publică pe site-ul de la Ministerul Mediului - România nu introduce taxe pentru apa utilizată în gospodării și nu transformă folosirea apei din fântâni într-o infracțiune”, se arată într-un mesaj publicat pe contul de Facebook al Apelor Române.

Prin urmare, cetățenii pot folosi apa din fântâni în mod gratuit, fără să aibă nevoie de obținerea vreunui aviz de gospodărire a apelor.

„Astfel, apa poate fi folosită liber dacă debitul prelevat nu depășește 0,2 litri pe secundă, adică aproximativ 12 litri pe minut, 720 de litri pe oră sau până la 17,28 metri cubi pe zi, în cazul unei funcționări continue. Acest nivel este considerabil peste consumul obișnuit al unei gospodării. În aceste condiții, persoanelor fizice care folosesc apa pentru uz casnic nu li se aplică taxe, tarife, contribuții sau penalități și nu riscă închisoarea pentru folosirea apei din fântâna proprie”, precizează Administrația „Apele Române”.

Foto: Agerpres

Proiectul propus de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și care transpune Directiva europeană din domeniu vizează exclusiv faptele grave împotriva mediului și captările ilegale de apă realizate la scară mare, în scop economic, cu efecte semnificative asupra resurselor de apă, a mai menționat Administrația „Apele Române”.

„Aşadar, nu poate fi pus semnul egal între folosirea apei dintr-o fântână pentru băut, udatul grădinii sau adăpatul animalelor şi captările ilegale de apă realizate la scară mare, în scop economic, cu încălcarea legii şi cu efecte semnificative asupra resurselor de apă ori asupra celorlalţi utilizatori”, se arată într-un comunicat al instituției, preluat de Agerpres.

Un alt fake news similar a circulat anul trecut, în legătură cu utilizarea apei de ploaie în România. Informațiile false, răspândite pe rețelele sociale, sugerau că „utilizarea apei de ploaie fără autorizație urma a fi interzisă”, iar nerespectarea acestei presupuse reglementări ar atrage amenzi de până la 10.000 de euro.

Ministerul Mediului a avertizat, cu acea ocazie, că acele informaţii erau false.

„Precizăm că nu există nicio reglementare la nivelul Uniunii Europene sau în legislația națională care să interzică colectarea și utilizarea apei de ploaie de către cetățenii români. În România, gestionarea resurselor de apă este reglementată de Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare. Această lege nu prevede tarife sau sancțiuni pentru colectarea apei de ploaie în gospodării și nu impune obligativitatea obținerii unei autorizații pentru utilizarea apei de ploaie în scopuri casnice”, a precizat Ministerul Mediului.