Asistente medicale plecate la muncă în Germania, dar erau pontate la spital în România: ”Nu aveau nicio cerere de concediu”

”O asistentă de la spital îşi luase, teoretic, concediu de odihnă, practic nu, şi a plecat la muncă în Germania. Am sunat-o şi am rugat-o să vină a doua zi la mine şi mi-a spus că nu poate să vină, că este în Germania, la lucru. Nu avea cererea de concediu înregistrată la spital, ci era lăsată la şefa dânsei, şi în cazul în care cineva se sesiza, doar atunci ar fi înregistrat-o. Realitatea este că a doua zi a revenit în ţară şi m-a sunat că poate să vină la mine. I-am spus că nu mai este necesar, că am dovedit ce voiam să dovedesc”, a povestit Claudiu Buciu, pentru Expressdebanat.ro.

Primarul a precizat că acest sistem de lucru era implementat de multă vreme la Spitalul Municipal din Lugoj.

”Am înţeles că era o practică în spital. Sper să nu mai existe această practică, în care unele asistente plecau, pe rând, la muncă în Germania pentru a-şi rotunji veniturile, iar colegele le ţineau locul, pentru că nici nu doreau să îşi strice concediul de odihnă cu aceste plecări în Germania. Se înlocuiau pe rând şi făceau unele şi treaba altora în cadrul spitalului. Ele nu figurau în concediu la spital, dar erau plecate în străinătate”, a mai spus Buciu.



