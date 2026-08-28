"Au avut noroc. Dacă întârziam 20 de minute, cred că nu-i mai găseam". Cum a fost salvat echipajul navei lovite în Marea Neagră

7 minute de citit Publicat la 11:07 28 Aug 2026 Modificat la 12:00 28 Aug 2026

Cargoul PROGRESS IV s-a scufundat joi seară în Marea Neagră: FOTO Antena 3 CNN

Cinci dintre cei 12 marinari aflați la bordul cargoului PROGRESS IV, care s-a scufundat joi seară în Marea Neagră, au fost transportați la Spitalul Județean Constanța. Toți membrii echipajului au fost salvați după ce nava a luat foc și s-a scufundat la aproximativ 15 mile marine de Sfântu Gheorghe. Autoritățile române încearcă acum să stabilească modul în care nava s-a scufundat atât de repede, fiind luată în calcul inclusiv ipoteza că vasul ar fi fost lovit de o dronă.

Garda de Coastă a intervenit joi seară pentru salvarea echipajului navei comerciale PROGRESS IV, sub pavilionul Republicii Dominicane, după ce la bordul acesteia a izbucnit un incendiu. Nava se afla în zona economică exclusivă a României, în Marea Neagră.

Potrivit informațiilor transmise inițial de Garda de Coastă, în jurul orei 19.00, polițiștii de frontieră au fost anunțați de MRCC Constanța, Centrul Maritim de Coordonare pentru Căutare și Salvare, că la bordul navei comerciale s-a produs un incendiu.

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Vasul se afla la aproximativ 15 mile marine, de zona în care brațul Sfântu Gheorghe se varsă în Marea Neagră.

Operațiunea de salvare s-a încheiat în jurul orei 21.00. Toți cei 12 marinari aflați la bord au fost scoși din apă. Zece dintre ei au fost salvați de echipajele Gărzii de Coastă, iar ceilalți doi au fost preluați de o altă navă comercială aflată în zonă.

După salvare, toți cei 12 marinari au fost transportați la spital. Trei dintre aceștia au ajuns la unitatea medicală din Sulina, iar nouă au fost duși la Constanța. Dintre cei nouă, cinci au fost transportați la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța.

Starea marinarilor este stabilă, iar aceștia sunt conștienți și cooperanți. Patru dintre cei internați la Constanța au fost deja externați, iar un alt marinar a părăsit spitalul vineri, după primirea rezultatelor investigațiilor medicale.

Autoritățile urmează să stabilească și situația celor 12 membri ai echipajului în perioada următoare. Armatorul va lua o decizie în privința acestora și le va pregăti documentele necesare pentru ca marinarii să poată fi repatriați cât mai repede.

În paralel, autoritățile române încearcă să afle cum a fost posibil ca nava să se scufunde într-un timp atât de scurt. Una dintre ipotezele luate în calcul este că vasul ar fi fost lovit de o dronă. În urma incidentului, la bord a izbucnit un incendiu, după care nava s-a scufundat.

Cum s-a desfășurat misiunea de salvare

Comandantul navei de salvare "Ștefan cel Mare", Gabriel Cechez, a povestit cum s-a desfășurat intervenția pentru salvarea celor 12 marinari de pe cargoul PROGRESS IV, care s-a scufundat joi seară în Marea Neagră. Marea era agitată, cu valuri mari, iar marinarii au stat în apă cel mai probabil aproximativ o oră înainte de a fi găsiți. "Au avut foarte mult noroc. Dacă mai întârziam 20 de minute, cred că nu mai reușeam să îi găsim", a spus comandantul.

Nava "Ștefan cel Mare", cu un echipaj format din 16 persoane, a intervenit pentru căutarea și salvarea celor 12 marinari după ce cargoul a luat foc și s-a scufundat în zona economică exclusivă a României.

"Marea e destul de agitată, valurile sunt destul de mari, dar avem tehnică bună. Nava ne-a ajutat și am reușit să facem adăpost ca să putem scoate persoanele din apă", a povestit Gabriel Cechez.

Operațiunea a fost dificilă, iar marinarii aflați în apă erau speriați. Echipele de salvare au reușit însă să îi localizeze și să îi aducă la bord. "Oamenii erau speriați. Că am reușit să îi salvăm pe toți este cel mai important", a spus comandantul.

Potrivit acestuia, timpul a fost esențial în desfășurarea operațiunii. "Au avut noroc foarte mare. Dacă mai întârziam 20 de minute, cred că nu mai reușeam să îi găsim. Am avut noroc că am ajuns la timp", a explicat el.

Echipajul navei "Ștefan cel Mare" a identificat zona în care se aflau marinarii cu ajutorul mijloacelor radio și tehnice, iar apoi persoanele din apă au fost găsite prin proceduri de căutare desfășurate cu ambarcațiunea.

"Când au urcat la bord, ne-au mulțumit. Cei 10 voiau să fie siguri că și ceilalți sunt în siguranță. Le-am confirmat că și ceilalți erau în siguranță", a povestit comandantul.

Echipajul cargoului era format din opt cetățeni ucraineni și patru cetățeni azeri.

„Ne-au spus că a fost un incendiu și nava s-a scufundat. Nu ni s-au spus cauzele”, a declarat Gabriel Cechez.

Marinarii au stat în apa rece cel mai probabil aproximativ o oră înainte de a fi recuperați. Unul dintre ei avea o rană la picior și, inițial, nu a solicitat asistență medicală. Ulterior, acesta le-a spus salvatorilor că are nevoie de ajutor, iar echipajul medical al SMURD l-a preluat cu targa.

Un alt marinar avea o rană la mână și a fost transportat la Sulina, deoarece starea sa permitea transferul cu ambarcațiunea, iar distanța până la această unitate medicală era mai mică decât până la Constanța. "Nu puteam să intrăm noaptea pe brațul Sulina", a explicat comandantul, referindu-se la condițiile în care s-a desfășurat operațiunea.

Toți cei 12 membri ai echipajului navei comerciale Progress IV au fost salvați în aproximativ o oră și 40 de minute de la primirea sesizării

Ora 19:11 - alerta

Centrul de coordonare SCOMAR a fost informat de MRCC Constanța despre izbucnirea unui incendiu la bordul navei comerciale Progress IV, sub pavilionul Republicii Dominica.

Nava se afla la aproximativ 16 mile marine sud-est de Sfântu Gheorghe, în zona contiguă a României.

Potrivit primelor informații, incendiul ar fi putut fi provocat de un atac cu drone.

A fost declanșată operațiunea de salvare a echipajului, iar nava MAI 0201 a Gărzii de Coastă a pornit spre locul incidentului.

Ora 20:28 - nava Gărzii de Coastă ajunge la locul incidentului

Nava MAI 0201 a ajuns la fața locului. Salvatorii au început operațiunea de recuperare a echipajului în condiții dificile, cu valuri de aproximativ 2,5 metri.

La intervenție au participat și nave și ambarcațiuni ale ARSVOM, precum și o navă comercială aflată în zonă.

Ora 20:50 - întregul echipaj este salvat

Polițiștii de frontieră aflați la bordul navei MAI 0201 au recuperat 10 membri ai echipajului.

Celelalte două persoane au fost recuperate de nava comercială Mohamad B.

Astfel, toți cei 12 membri ai echipajului au fost salvați.

Ora 21:52 - evacuarea marinarilor

Trei dintre persoanele salvate, dintre care două rănite, au fost preluate de nava de salvare SAR Ares a ARSVOM și transportate spre Sulina.

Ceilalți nouă membri ai echipajului au rămas la bordul navei MAI 0201, care a pornit spre Constanța.

28 august 2026

Ora 00:40 - sosirea la Sulina

Nava SAR Ares a ajuns în portul Sulina. Cele trei persoane au fost preluate de o ambulanță și transportate la Unitatea de Primiri Urgențe Sulina.

Ora 01:30 - sosirea la Constanța

Nava MAI 0201 a acostat în baza Gărzii de Coastă din Constanța.

În urma evaluării medicale, cinci dintre marinari au fost transportați la Spitalul Județean Constanța.

Ora 01:42 - 02:12 - transportul răniților la Tulcea

Cei trei membri ai echipajului care ajunseseră la Sulina au fost transportați ulterior la Spitalul Județean Tulcea.

În total, opt dintre cele 12 persoane salvate au ajuns la spital.

Ora 03:35 - ceilalți membri ai echipajului sunt preluați

Ceilalți patru membri ai echipajului, care nu au avut nevoie de internare, au fost preluați de reprezentantul desemnat de armator și cazați în Constanța.

Ce știm despre atac

Potrivit declarațiilor comandantului navei, Progress IV ar fi fost lovită de trei drone, într-un interval de aproximativ o oră. Două dintre lovituri ar fi fost în partea stângă a navei, iar una în partea dreaptă.

În urma incidentului, nava Progress IV s-a scufundat.

La bord se aflau 199 de containere încărcate cu zahăr și 5.643 de tone de argilă.

Stabilirea exactă a cauzelor și a modului în care s-a produs atacul revine autorităților competente, care au deschis o anchetă.

Operațiunea de salvare a fost una interinstituțională. Coordonarea și schimbul de informații au fost asigurate prin Centrul Național de Conducere Integrată, cu participarea structurilor Ministerului Afacerilor Interne, ARSVOM, Ministerului Apărării Naționale și Serviciului Român de Informații, fiecare potrivit competențelor proprii.

Președintele Nicușor Dan a declarat joi seară, la Chișinău, că a primit informații potrivit cărora nava ar fi fost lovită. Înainte ca această ipoteză să fie confirmată oficial, au existat informații potrivit cărora vasul ar fi putut fi lovit de o dronă.

Ancheta este în desfășurare și este coordonată de Autoritatea Navală Română, care urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs incidentul.

Cargoul PROGRESS IV s-a scufundat în zona economică exclusivă a României, iar intervenția rapidă a Gărzii de Coastă a permis salvarea tuturor celor 12 membri ai echipajului.