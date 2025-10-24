Au pierdut totul în explozie, dar tot ei au plătit pentru reconstrucția blocului. Statul le-a oferit doar 2.000 de euro despăgubire

În explozia din Zalău, doi oameni au murit și opt au fost răniți. Foto: Agerpres

Au sărit în aer cu tot cu bloc. Imobilul a fost demolat iar supravieţuitorii au trăit cu chirie, din buzunarul lor. Şi tot ei şi-au reconstruit blocul. Nu toţi. Cei care au mai putut adăuga la puţinii banii primiţi ca despăgubire după ce şi-au pierdut căminul. Este povestea locatarilor din Zalău, o tragedie replicată acum în Bucureşti. Oamenii au retrăit şi retrăiesc nonorocirea care le-a distrus vieţile odată cu coşmarul sutelor de suflete din cartierul Rahova. Urmăriţi un reportaj exclusiv realizat de Mircea Tătar şi ​Florin Drâmbărean.

Monica Blaga, locatar: Îmi amintesc că am ieșit singură de sub dărâmături, explozia a fost chiar sub noi. S-a auzit ca și cum tuna și fulgera afară și am căzut la parter.

Când am văzut la Rahova s-a întâmplat exact ca la noi, exact. Parcă era blocul nostru, am retrăit momentul când am văzut ce s-a întâmplat acolo. Exact aceleași probleme, scurgeri de gaze.

Ioan Sergiu Câmpean, locatar: Acumulări de gaze, s-a sunat la E.On. de vreo 20 de ori.

De 20 de ori timp de 2 ani.

Ioan Sergiu Câmpean, locatar: Este o durere foarte mare pentru că vedem că se repetă aceeași treabă, identic, copy paste. Dar măcar sperăm ca macar în ceasul acesta să se facă dreptate.

În ziua exploziei, Sergiu Câmpean era în Italia.

Ioan Sergiu Câmpean, locatar: Am venit din Italia, am găsit casa care nu era casă, agoniseala parinților de o viață dusă pe apa sâmbetei. S-a descoperit în țeava principală o gaura de 50 de bani și dâra de gaz care a mers în subsolul blocului.

Blocul a fost demolat iar cele 19 familii s-au mutat cu chirie. 5 ani. Din propriile buzunare. Şi au urmat ani şi ani de procese.

Ioan Sergiu Câmpean, locatar: Dupa aproape 7 -8 ani de proces ne-am ales cu niște sume infime pentru ceea ce am pierdut toți.

Reporter: Ce despăgubiri ați primit?

Ioan Sergiu Câmpean, locatar: 2.000 de euro de persoană daune morale și 50.000 - 60.000 de lei per familie.

Monica Blaga, locatar: Cu ce am ieșit afară cu aia am rămas pe noi.

Un nou bloc a fost ridicat în locul vechiului imobil, demolat după deflagrație. Construcția a fost plătită din buzunarele locatarilor. Însă despăgubirile primite după cinci ani de procese au fost infime, în comparație cu pierderea unei locuințe și a bunurilor din ea. Din acest motiv, nu toți au avut bani pentru a se putea asocia și a intra în posesia unei locuințe noi în acest bloc. Cine nu a putut strânge diferența uriașă de bani s-a mutat în altă parte.

În deflagrația din Zalău, doi oameni au murit și opt au fost răniți.