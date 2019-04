Augustin Lazăr, mesaj după ce a fost premiat: Transmit tinerei generaţii de procurori acest premiu împreună cu un Minister Public independent

foto: Agerpres

Procurorul general al României, Augustin Lazăr, a declarat luni, la Timişoara, că transmite tinerei generaţii de procurori Premiul Speranţa de la Societatea Timişoara, la care se mai adaugă şi un Minister Public independent.



"La finalul mandatului de procuror general am un mesaj pentru tânăra generaţie. Transmit tinerei generaţii de procurori acest premiu împreună cu un Minister Public independent. Nimeni nu va putea spune că am transmis un Minister Public supus politic, dimpotrivă. Acesta va fi un standard care împreună cu Premiul Speranţa va fi standardul european pentru ceea ce este de făcut mai departe", a afirmat Augustin Lazăr.



Procurorul general al României a subliniat că primeşte această distincţie pentru tânăra generaţie de magistraţi procurori, "care va avea Premiul Speranţa în cultura instituţională şi în vitrina Ministerului Public, cât timp va exista Ministerul Public în România drept standard european al independenţei Justiţiei".



Augustin Lazăr le-a mai transmis colegilor procurori mesajul să-şi asume sarcina şi răspunderea de a candida conform standardelor naţionale şi internaţionale pentru viitorul mandat de procuror general împreună cu îndemnul de a continua proiectele începute în mandatul său, de natură a întări independenţa magistraţilor procurori.



Procurorul General al României, Augustin Lazăr, a primit luni Premiul Speranţa al Societăţii Timişoara pentru activitatea din anul 2018.



El a apreciat că premiul, care a fost înmânat de-a lungul anilor unor personalităţi şi instituţii marcante ale României contemporane, onorează magistraţii procurori şi îi obligă în acelaşi timp să-şi îndeplinească cu mai multă energie şi responsabilitate rolul constituţional al Ministerului Public, "acela de a reprezenta în activitatea judiciară interesele generale ale societăţii, de a apăra ordinea de drept, precum şi drepturile şi libertăţile cetăţenilor".



El a mai remarcat că la nivelul Ministerului Public, în ultimii trei ani a imprimat un demers ferm de creare a unei culturi instituţionale de protecţie a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale în faza de urmărire penală.



"În urmă cu trei ani, când am fost numit procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de casaţie şi Justiţie, mi-am asumat public ca prioritate strategică, prin proiectul de management, soluţionarea aşa-numitelor dosare istorice, reprezentând acele cauze vizând clarificarea unor aspecte esenţiale privind istoria recentă a României", a afirmat Lazăr.



El a enumerat câteva dintre aceste dosare, precum cel din august 2016, când procurorii militari au soluţionat dosarul "Gheorghe Ursu", în iunie 2017 s-a finalizat dosarul "Mineriadei 1990", iar în aprilie 2019 Secţia Parchetelor Militare de pe lângă ÎCCJ a finalizat rechizitoriul în dosarul Revoluţiei, cu mii de volume.



"Soluţiile emise sunt dovadă de respect faţă de memoria eroilor din decembrie 1989 şi în egală măsură, dovezi de responsabilitate pentru educaţia generaţiilor tinere. Printre procurorii care au contribuit la soluţionarea acestor dosare au fost şi procurori din Timişoara, care au dat soluţii temeinice. Ceea ce s-a soluţionat la Timişoara nu contravine în niciun mod în soluţia privind dosarul Revoluţiei", a apreciat Augustin Lazăr.



Procurorul general a punctat faptul că în cadrul acestor echipe, experienţa managerială a generaţiei sale, care la revoluţie avea 30 de ani, s-a unit cu energia generaţiei mai tinere, care reprezintă investiţia şi speranţa instituţiei în viitorul independenţei sale.