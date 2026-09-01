Autoritatea Vamală Română anunţă că va folosi un nou sistem de scanare cu raze X în Portul Constanța, pentru controlul mărfurilor

1 minut de citit Publicat la 16:22 01 Sep 2026 Modificat la 16:22 01 Sep 2026

Autoritatea Vamală Română anunţă că va folosi un nou sistem de scanare cu raze X în Portul Constanța. Foto: Getty Images

Autoritatea Vamală Română a anunţat, marţi, că a finalizat punerea în funcțiune a unui sistem de scanare cu raze X utilizat pentru controlul vamal nedistructiv al mijloacelor de transport marfă, amplasat la Biroul Vamal de Frontieră Constanța.

Acest sistem de scanare a fost achiziţionat prin proiectul “Dotarea birourilor vamale de frontieră cu sisteme de scanare autovehicule si containere (sisteme de securitate) si înfiinţarea Centrul naţional de analiză imagistică în cadrul căruia se vor integra sistemele de scanare autovehicule si containere din dotarea A.V.R” finanţat din fonduri europene în cadrul Investiţiei 4 - Implementarea vămii electronice a Reformei 2 - Modernizarea sistemului vamal şi implementarea vămii electronice, parte a Componentei 8, asumată prin PNRR de Ministerul Finanţelor, mai transmite sursa amintită.

Control mai riguros în Portul Constanța

"Odată cu punerea în funcțiune a acestui echipament, ambele sectoare ale Portului Constanța dispun de sisteme de scanare de același tip, fiind astfel asigurată o capacitate de control unitară la nivelul întregului port. Sistemul asigură o calitate superioară a imaginilor scanate și va fi utilizat, în conformitate cu prevederile Codului Vamal al Uniunii, pentru verificarea mijloacelor de transport selectate în baza analizei de risc.

Portul Constanța, cel mai mare port la Marea Neagră, reprezintă una dintre principalele porți de intrare a mărfurilor pe teritoriul vamal al Uniunii Europene. Acoperirea integrală a portului cu echipamente moderne de scanare, la finalul implementării proiectului, contribuie la consolidarea controlului la frontiera externă a Uniunii.

Prin implementarea acestor sisteme moderne de scanare, Autoritatea Vamală Română contribuie la:

Creșterea securității la frontiera externă a Uniunii Europene, prin prevenția și detectarea eficientă a transporturilor ilicite și a tentativelor de fraudă vamală;

Eficientizarea procesului de control vamal, prin utilizarea tehnologiei de scanare avansată, reducând astfel timpii de așteptare la punctele de frontieră;

Monitorizarea și analiza imagistică în timp real, prin integrarea tuturor echipamentelor de scanare în Centrul Național de Analiză Imagistică Vamală, pentru o coordonare mai eficientă a activităților de control;

Îmbunătățirea serviciilor vamale, prin optimizarea intervențiilor echipelor de control operativ, atât la frontieră, cât și în teren, în vederea protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene și ale României", a mai comunicat Autoritatea Vamală Română.