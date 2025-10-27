Avarie la o conductă de gaze în centrul Bucureștiului. Stelian Bujduveanu: „Se sparge asfaltul și se intervine”

Bujduveanu a spus că demersurile ar trebui preluate de ANRE, Primăria Capitalei şi alte instituţii abilitate. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres

O avarie s-a produs luni seara la o ţeavă subterană de gaz din centrul Capitalei şi traficul a fost restricţionat în zonă, a anunţat primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, potrivit Agerpres. În plus, angajaţii de la Distrigaz s-au deplasat la adresa indicată ca să remedieze situaţia.

Alarma a fost dată de un bărbat care a sunat la serviciul unic de urgenţă 112 şi a anunţat că simte miros puternic de gaz în zonă.

"S-a restricţionat traficul pe zona Câmpineanu, pe Nicolae Bălcescu şi Calea Victoriei, pentru că, din informaţiile pe care ni le-au furnizat cei de la Distrigaz, este vorba de o avarie la o ţeavă subterană, iar pentru remediere se sparge asfaltul şi se intervine. (...).

Toate aceste intervenţii sunt puse în practică la nivelul municipiului Bucureşti atunci când apar avarii sau când există informaţii că ar putea exista o avarie. Deci, nu aş vrea să alarmăm populaţia; astfel de intervenţii sunt frecvente. (...) Trebuie să avem un mecanism de pre-verificare a sistemelor şi de post-verificare a acestor avarii", a declarat Stelian Bujduveanu, luni, pentru Digi 24, conform sursei citate.

Primarul general interimar al Capitalei a subliniat că demersurile ar trebui ulterior preluate de ANRE, Primăria Capitalei şi alte instituţii abilitate, inclusiv ISU, pentru o verificare post-intervenţie.

Potrivit edilului Stelian Bujduveanu, iniţiative de tipul închiderii unei străzi pentru 48 de ore sau a unei zone dintr-o stradă pentru o intervenţie, fie că este vorba despre gaz, apă sau canal, sunt frecvente în orice oraş din România, mai ales în Bucureşti, unde sunt cei mai mulţi consumatori.

El a semnalat că, după explozia care s-a produs la un bloc din Rahova, numărul reclamaţiilor a crescut şi a îndemnat populaţia să reclame la 112, nu neapărat la operatorul de gaz, orice miros suspect.

Potrivit ISU Bucureşti-Ilfov, a fost semnalat miros de gaz de la o ţeavă subterană pe strada Ion Câmpineanu.

"La caz acţionează echipa de intervenţie a companiei de gaze. Echipajul ISUBIF prezent la locul intervenţiei a luat măsuri pentru balizare şi restricţionarea parţială a accesului pietonal şi totală a accesului autoturismelor. Din informaţiile comunicate de echipa de intervenţie a companiei de gaze, problema tehnică a fost remediată", a adăugat ISU Bucureşti-Ilfov.