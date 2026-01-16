Avariile la reţeaua de termoficare din întreaga ţară cresc facturile românilor. Oamenii plătesc dublu la energie electrică

Avariile la reţeaua de termoficare din întreaga ţară cresc facturile românilor. Sursa foto: Profimedia Images

Avariile dese la reţeaua de termoficare din diferite zone ale ţării, precum şi termenele lungi de rezolvare a acestor probleme duc la majorarea facturilor românilor. Oamenii se încălzesc în locuinţe cu calorifere electrice, ceea ce determină dublarea costurilor pentru energie. Într-o analiză realizată de Asociaţia Energia Inteligentă, se observă că, la factura lunară de aproximativ 400 lei pentru încălzirea unui apartament cu 2 camere în București, se vor adăuga și costurile cu energia electrică consumată de oameni pentru a se încălzi (250 kWh consum energie electric în plus), respectiv creșterea facturii de energie electrică cu alţi 400 de lei. Cost dublu, nu pentru confort, ci pentru supraviețuire - se arată în analiză.

"Pe 13 ianuarie, la ora 17:00, consumul de energie electrică a atins 9.119 MWh/h, cel mai ridicat nivel din ultimii ani. Reacția oficială a fost tipică: „consum prea mare”, „presiune pe sistem”. Nicio vorbă despre cauză. Nicio asumare. De parcă milioane de oameni ar fi decis simultan să testeze limitele rețelei, nu să-și încălzească locuințele înghețate.

Acest consum record este prezentat ca o anomalie, dar realitatea este mai incomodă: el este cu doar 5% sub media din 1989, într-o Românie care atunci consuma cu 74% mai mult la nivel de an. Diferența este fundamentală. Atunci consumam pentru industrie. Astăzi consumăm pentru a nu îngheța. Nu progres, ci regres.

Hidroenergia şi importurile ne "salvează"

Structura producției din acel vârf de consum spune mai multe decât orice discurs politic. Hidroenergia a asigurat 27% din necesar, fiind principalul pilon de stabilitate. Exact acea hidroenergie demonizată ani la rând în dezbateri superficiale, în care barajele sunt tratate ca un rău absolut, iar realismul energetic este ignorat. Fără hidro, România ar fi fost complet dependentă de importuri scumpe și incerte.

Importurile au fost cea de a doua sursă de consum și au ajuns la 23%. Acesta nu este un semn de „integrare europeană”, ci de vulnerabilitate strategică . În vârf de consum, energia nu se cumpără ieftin și nici sigur. Se cumpără scump, sub presiune, iar nota de plată ajunge tot la populație, fie prin fapte, fie prin inflație.

Un stat care nu poate asigura căldură iarna nu e un stat aflat în tranziție, ci un stat care cedează funcțional. Iar când acest eșec este plătit direct de cetățeni, fără explicații și fără responsabilități asumate, nu mai vorbim despre ghinion sau vreme rea, ci despre un contract social rupt.

Iarna viitoare va veni din nou. Țevile vor fi la fel de vechi. Discursurile, la fel de goale. Întrebarea nu este dacă se va repeta. Întrebarea este cât timp vom continua să plătim pentru un stat care nu livrează, dar facturează fără greș", a mai notat sursa amintită.

Cum se încălzesc românii în locuinţe, în Bucureşti

Compania Termoenergetica a anunţat, luni seară, că, în mai multe zone din patru sectoare ale Bucureştiului, livrarea agentului termic la parametrii normali va fi reluată la data de 16 ianuarie, ora 23.00. Astfel, deşi în zeci de blocuri din sectoarele 2,3,4 şi 5 problemele ar fi trebuit rezolvate până luni, 12 ianuarie, la ora 23.30, termenul a fost prelungit cu 4 zile.

Deci, în mai multe imobile din sectoarele 2,3,4 şi 5 din Bucureşti deficienţele de livrare vor fi remediate abia pe 16 ianuarie, ora 23.00, conform orarului de livrare afişat pe site-ul companiei.

Căldura şi apa caldă nu sunt livrate la parametrii optimi în 4 sectoare ale Bucureştiului, iar locatarii se încălzesc cum pot. "Ne îmbrăcăm mai gros, mai bem câte o ţuică să ne încălzim. Mai punem 2-3 haine pe noi, plăpumi cât cuprinde...", a afirmat un locuitor din Bucureşti.

Avarii şi la Craiova

Locuitorii municipiului Craiova au rămas, joi, din nou fără căldură, pentru cel puțin 24 de ore, după apariția unei noi avarii pe rețeaua primară de termoficare, în zona centrală a orașului, în perimetrul Hotelului Ramada.

Potrivit Societatea Electrocentrale Craiova, furnizarea agentului termic va fi oprită până la data de 16 ianuarie 2026, ora 15:30, în peste 40 de puncte termice, ceea ce afectează aproape întreg municipiul Craiova racordat la sistemul centralizat de încălzire.