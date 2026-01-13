Cum se încălzesc românii în locuinţe, după ce avariile au lăsat caloriferele reci în 4 sectoare din Bucureşti: "Mai bem câte o ţuică"

Zeci de mii de bucureşteni continuă să înfrunte vremea geroasă cu caloriferele reci, după ce avariile de la reţeaua de termoficare n-au fost rezolvate în timp util de Termoenergetica. Căldura şi apa caldă nu sunt livrate la parametrii optimi în 4 sectoare ale Bucureştiului, iar situaţia va continua până pe cel puţin 16 ianuarie, la ora 23.00. Între timp, locatarii se încălzesc cum pot. "Ne îmbrăcăm mai gros, mai bem câte o ţuică să ne încălzim. Mai punem 2-3 haine pe noi, plăpumi cât cuprinde...", a afirmat un locuitor din Bucureşti.

În paralel, frigul aduce şi un consum mai mare de gaze, cu 20% peste nivelul de consum din aceeaşi perioadă a anului trecut. Ministrul Energiei dă asigurări că se fac eforturi pentru a menţine alimentarea, însă în cazul unui val de frig prelungit, România ar putea importa energie.

Noaptea de 12 spre 13 ianuarie, care a fost cea mai geroasă de până acum, în 2026, i-a prins pe români cu caloriferele reci. 3400 de blocuri din Capitală n-au apă caldă şi căldură la parametri optimi până pe 16 ianuarie.

"Tot anul trecut am avut probleme. Străzile sunt sparte. Au băgat ţevi, au scos ţei. De unde apă caldă, de unde căldură? Am început Anul Nou cu aceeaşi problemă. Ne îmbrăcăm mai gros, mai bem câte o ţuică. Mai punem 2-3 haine pe noi, plapume cât cuprinde.

Iarnă la noi e în fiecare zi. Nu cred că se va schimba ceva. Noaptea trecută, mi-am pus o pătură pe cap şi aşa am adormit. Apa caldă e rar, o zi da, 7 - nu. Apă caldă nu avem de un an de zile.

În ziua de azi nu poţi să foloseşti un radiator, pentru că e scump curentul. Mi-e groază de factura la curent, pensiile au fost tăiate. Ne tot pun taxe, taxe şi iar taxe", a spus un locatar dintr-un imobil din Bucureşti, la Antena 3 CNN.

Termoenergetica a amânat pentru 16 ianuarie livrarea la parametrii normali

Compania Termoenergetica a anunţat, luni seară, că, în mai multe zone din patru sectoare ale Bucureştiului, livrarea agentului termic la parametrii normali va fi reluată la data de 16 ianuarie. Astfel, deşi în zeci de blocuri din sectoarele 2,3,4 şi 5 problemele ar fi trebuit rezolvate până luni, 12 ianuarie, la ora 23.30, termenul a fost prelungit cu 4 zile.

Deci, în mai multe imobile din sectoarele 2,3,4 şi 5 din Bucureşti deficienţele de livrare vor fi remediate abia pe 16 ianuarie, ora 23.00, conform orarului de livrare afişat pe site-ul companiei.