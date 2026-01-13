Termoenergetica a amânat pentru 16 ianuarie livrarea agentului termic la parametrii normali, în patru sectoare ale Bucureştiului

Termoenergetica a amânat pentru 16 ianuarie livrarea agentului termic la parametrii normali / Foto: Getty Images

Compania Termoenergetica a anunţat, luni seară, că, în mai multe zone din patru sectoare ale Bucureştiului, livrarea agentului termic la parametrii normali va fi reluată la data de 16 ianuarie. Astfel, deşi în zeci de blocuri din sectoarele 2,3,4 şi 5 problemele ar fi trebuit rezolvate până luni, 12 ianuarie, la ora 23.30, termenul a fost prelungit cu 4 zile.

Deci, în mai multe imobile din sectoarele 2,3,4 şi 5 din Bucureşti deficienţele de livrare vor fi remediate abia pe 16 ianuarie, ora 23.00, conform orarului de livrare afişat pe site-ul companiei.

Ciprian Ciucu: Sistemul va funcţiona, dar în regim de avarie

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat, luni seară că a discutat cu reprezentanţii ELCEN şi Termoenergetica, despre problema căldurii şi a apei calde în Bucureşti, în urma avariei la CET Sud. Edilul dă asigurări că sistemul va funcţiona, dar va funcţiona în regim de avarie.

Ciprian Ciucu spune că, inițial, problema a fost rezolvată la CET Sud, însă au apărut avarii suplimentare la cazane şi echipamente.

„Soluţii pentru problema căldurii şi a apei calde în Bucureşti! M-am întâlnit cu ministrul Energiei, Bogdan Ivan şi împreună am adus la aceeaşi masă ELCEN (Min. Energiei) şi Termoenergetica (PMB). Am discutat cauzele pentru care s-a ajuns aici, dar şi soluţiile. Asta după ce zilele trecute apărut o avarie la un cazan cu apă fierbite al CET Sud.

A fost remediată, dar au apărut avarii suplimentare la cazane şi echipamente, în efortul ELCEN de a compensa pierderile din reţeaua de distribuţie, suplimentând debitul de apă”, a scris primarul Capitalei pe Facebook.ţ

Luni seara, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, la Antena 3 CNN, că a discutat cu primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, despre problema lipsei de căldură din locuințele bucureștenilor și din câteva spitale publice.