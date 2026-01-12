Ciprian Ciucu, despre problema căldurii şi a apei calde în Bucureşti: Sistemul va funcţiona, dar în regim de avarie

Ciprian Ciucu a discutat cu reprezentanţii ELCEN şi Termoenergetica, despre problema căldurii / sursă foto: Facebook

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat, luni seară că a discutat cu reprezentanţii ELCEN şi Termoenergetica, despre problema căldurii şi a apei calde în Bucureşti, în urma avariei la CET Sud. Edilul dă asigurări că sistemul va funcţiona, dar va funcţiona în regim de avarie.

Ciprian Ciucu spune că, inițial, problema a fost rezolvată la CET Sud, însă au apărut avarii suplimentare la cazane şi echipamente.

„Soluţii pentru problema căldurii şi a apei calde în Bucureşti! M-am întâlnit cu ministrul Energiei, Bogdan Ivan şi împreună am adus la aceeaşi masă ELCEN (Min. Energiei) şi Termoenergetica (PMB). Am discutat cauzele pentru care s-a ajuns aici, dar şi soluţiile. Asta după ce zilele trecute apărut o avarie la un cazan cu apă fierbite al CET Sud.

A fost remediată, dar au apărut avarii suplimentare la cazane şi echipamente, în efortul ELCEN de a compensa pierderile din reţeaua de distribuţie, suplimentând debitul de apă”, a scris primarul Capitalei pe Facebook.

Edilul a mai precizat că, în urma discuțiilor de astăzi, specialiştii au decis să suplimenteze cu debit celelalte centrale (CET Vest şi CET Grozăveşti) şi să rearondeze unele puncte termice din aria de deservire a CET Sud.

„Încărcarea la parametri optimi ar fi dus la deteriorarea iremediabilă a echipamentelor, ceea ce ar fi dus la oprirea serviciului de termoficare pe o perioadă lungă de timp în plină iarnă. Pentru a rezolva problema, specialiştii au decis ca, încă din această seară, să suplimenteze cu debit celelalte centrale (CET Vest şi CET Grozăveşti) şi să rearondeze unele puncte termice din aria de deservire a CET Sud”, afirmă Ciucu.

Potrivit primarului, sistemul va funcţiona în regim de avarie.

„Sistemul va funcţiona, pentru ca bucureştenii să beneficieze apă caldă şi căldură şi în acestă iarnă. Dar, atenţie, va funcţiona în regim de avarie!

Vă vom ţine la curent cu situaţia”, a încheiat primarul Ciucu.

Luni seara, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, la Antena 3 CNN, că a discutat cu primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, despre problema lipsei de căldură din locuințele bucureștenilor și din câteva spitale publice.

„După o discuție tehnică avută în această după-amiază și cu primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, și cu cei de la ELCEN și Termoenergetica, s-a găsit o formulă tehnică prin care să se funcționeze în parametri de avarie, dar la capacitate maximă, cu toate capacitățile pe care astăzi le are ELCEN și Termoenergetica, fără a pune în pericol întreg sistemul, care la o suprasolicitare poate să crape efectiv și să ajungem ca vreo două treimi din București să rămână fără agent termic, începând cu această seară, la ora 19”, a declarat Bogdan Ivan.