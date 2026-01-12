Probleme cu căldura, în București. Sunt afectate mai multe spitale. Ministrul Energiei: Am discutat cu Ciprian Ciucu

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Sursa foto: Facebook/ Bogdan Ivan

Urmează cea mai geroasă noapte din această iarnă, cu temperaturi care vor coborî până la -20 de grade în unele zone. Aproape 15.000 de locuințe sunt încă fără energie electrică din cauza ninsorilor, iar în București mai multe spitale nu au căldură de o săptămână. Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a anunțat luni seara, la Antena 3 CNN, că a discutat cu primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, despre această problemă. El spune că s-a găsit o formulă tehnică prin care sistemul de încălzire va funcționa în parametrii de avarie, dar la capacitate maximă.

Potrivit ministrului, autoritățile s-au asigurat că nu există probleme de alimentare cu gaze și energie electrică.

„În momentul de față, pot să vă spun că suntem la al treilea comandament pe această temă. Săptămâna trecută am avut alte două comandamente pentru a găsi soluții prin care să reconectăm 95.000 de locuințe la energie electrică în urma fenomenelor meteo severe și acest lucru cu 1.000 de oameni aflați în muncă 24 de ore din 24, 7 zile din 7.

Am anticipat faptul că o să avem trei zile de ger începând de astăzi și până miercuri, încă de săptămâna trecută, și am făcut un grafic împreună cu furnizorii de gaze naturale pentru a ne asigura că România are suficiente gaze la nivel național și nu avem niciun fel de problemă de alimentare cu gaze și energie electrică. În paralel, un subiect extrem de important este cel referitor la situația din București și din Craiova, că și acolo e o altă problemă extrem de uriașă.

După o discuție tehnică avută în această după-amiază și cu primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, și cu cei de la ELCEN și Termoenergetica, s-a găsit o formulă tehnică prin care să se funcționeze în parametri de avarie, dar la capacitate maximă, cu toate capacitățile pe care astăzi le are ELCEN și Termoenergetica, fără a pune în pericol întreg sistemul, care la o suprasolicitare poate să crape efectiv și să ajungem ca vreo două treimi din București să rămână fără agent termic, începând cu această seară, la ora 19.

Se lucrează la acest lucru. Eu tocmai m-am despărțit de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, cu care a avut o întâlnire la Ministerul Sănătății fix pe subiectul Institutului Fundeni C.C. Iliescu și al Institutului Oncologic din București. Acolo, principala sursă de căldură astăzi este dată de aparatele de aer condiționat.

Am demarat în această seară o acțiune de verificare a instalațiilor împreună cu operatorul de distribuție din acea zonă, pentru a ne asigura că nu vom avea avarii pe rețeaua de distribuție a energiei electrice, fiind o perioadă în care se suprasolicită toate aceste rețele și sunt foarte vechi, iar subiectul referitor la București sunt capacități de producție a energiei electrice și a agentului termic încă din anii 1960-1970, care mai funcționează în momentul de față cu 40 de ani peste perioada de funcționare optimă a lor.

Suntem în situația în care facem cârpeli pentru că nu a existat o coerență în ultimii 35 de ani pentru a rezolva aceste probleme și împreună cu primarul general, cu toți oamenii din companii care acum lucrează 24/24, 7 zile din 7, lucrăm în parametri maximi pentru a trece în condiții cât mai rezonabile în această perioadă extrem de complicată”, a declarat Bogdan Ivan.

Ivan: „Se lucrează la capacitate maximă”

Ministrul Energiei a mai precizat că s-a discutat inclusiv despre un plan pentru iarna următoare, pentru a anticipa astfel de situații.

„În paralel, am pregătit deja un plan pentru iarna viitoare. Lucrăm la niște soluții temporare până când vom ajunge să modernizăm cu miliarde de euro toată infrastructura Bucureștiului, care nu a fost modernizată, repet, de 35 de ani de zile și acum suntem cu toții cu arma la picior, împreună cu toți factorii implicați, i-am pus pe toți la aceeași masă cu cei care produc gaze, transportă, cu cei care duc electricitate, o transportă, cu Primăria Capitalei pentru a găsi o formulă prin care să depășim cu pagube minime acest vârf de perioadă de ger care va veni dinspre Transilvania în cursul acestei nopți către sudul țării”, a mai declarat acesta.

Întrebat dacă o să existe riscuri în această noapte, ministrul Energiei a răspuns că:

„Riscurile sunt evidente pentru că se lucrează la capacitate maximă. În momentul de față, avem echipa operațională care intervine pe cazane. În cursul acestui weekend s-au reparat patru cazane și instalații de încălzire la ELCEN București, de exemplu, la 2 noaptea apare avaria, la 4-5 e rezolvată, dar poate să apară oricând, pentru că sunt instalații vechi și de 60 de ani care sunt depășite tehnologic cu 40 de ani față de perioada normală de funcționare.

Avem oameni dedicați, care lucrează zi și noapte, săracii, în condiții grele, pentru a ne asigura că astăzi tot ceea ce se poate face se face ca să trecem rezonabil peste această perioadă de ger cumplit”, a încheiat Bogdan Ivan.