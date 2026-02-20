Avertisment de la Poliție pentru șoferii care vor să călătorească în acest weekend

ANM a emis o atenționare Cod galben de ninsori, viscol și polei în mai multe județe din țară, în intervalul 20 februarie, ora 12:00 – 22 februarie, ora 10:00. Foto: Getty Images

Centrul Infotrafic al Poliției Române îi avertizează pe șoferii care călătoresc, în acest final de săptămână, spre zonele turistice că este în vigoare o avertizare meteo de vreme rea și le recomandă să se informeze cu privire la starea carosabilului pe traseul pe care urmează să îl parcurgă.

„În acest weekend este în vigoare o atenționare meteorologică cod galben, valabilă în perioada 20 februarie, ora 12:00, - 22 februarie, ora 10:00, care vizează precipitații însemnate cantitativ, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, ghețuș, polei, viscol în sudul Moldovei, Muntenia, Carpații de Curbură, sud-estul Olteniei și Dobrogea”, a transmis Centrul Infotrafic.

Pentru siguranța participanților la trafic conducătorii auto trebuie;

să își asigure o bună vizibilitate din autovehicul prin curățarea parbrizului, a lunetei și a geamurilor laterale;

să ruleze cu o viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, astfel încât să poată efectua orice manevră în condiții de siguranță;

să folosească frâna de motor pentru reducerea vitezei dacă circulă pe un carosabil umed sau alunecos;

Polițiștii reamintesc că pentru deplasarea pe suprafețe carosabile acoperite cu polei, gheață sau zăpadă este obligatorie echiparea autovehiculelor cu anvelope de iarnă.