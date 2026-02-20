Avertisment de la Poliție pentru șoferii care vor să călătorească în acest weekend

Centrul Infotrafic al Poliției Române îi avertizează pe șoferii care călătoresc, în acest final de săptămână, spre zonele turistice că este în vigoare o avertizare meteo de vreme rea și le recomandă să se informeze cu privire la starea carosabilului pe traseul pe care urmează să îl parcurgă.
„În acest weekend este în vigoare o atenționare meteorologică cod galben, valabilă în perioada 20 februarie, ora 12:00, - 22 februarie, ora 10:00, care vizează precipitații însemnate cantitativ, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, ghețuș, polei, viscol în sudul Moldovei, Muntenia, Carpații de Curbură, sud-estul Olteniei și Dobrogea”, a transmis Centrul Infotrafic.
Pentru siguranța participanților la trafic conducătorii auto trebuie;
- să își asigure o bună vizibilitate din autovehicul prin curățarea parbrizului, a lunetei și a geamurilor laterale;
- să ruleze cu o viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, astfel încât să poată efectua orice manevră în condiții de siguranță;
- să folosească frâna de motor pentru reducerea vitezei dacă circulă pe un carosabil umed sau alunecos;
Polițiștii reamintesc că pentru deplasarea pe suprafețe carosabile acoperite cu polei, gheață sau zăpadă este obligatorie echiparea autovehiculelor cu anvelope de iarnă.