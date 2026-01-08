Avertisment MAE pentru românii care călătoresc în Grecia. Protestele fermierilor pot paraliza toate rutele de transport

sursa foto: Getty

Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru Grecia, în urma intensificării protestelor fermierilor greci în perioada următoare.

Potrivit MAE, cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Grecia trebuie să aibă în vedere posibile perturbări semnificative ale circulației rutiere. Sunt vizate inclusiv drumuri naționale, autostrăzi, tuneluri și artere secundare, precum și rutele de acces către punctele de trecere a frontierei.

Autoritățile române avertizează că există posibilitatea ca traficul pe autostrada Atena – Salonic să fie afectat pe ambele sensuri de circulație, pentru perioade variabile de timp, începând cu data de 8 ianuarie 2026.

De asemenea, sunt anticipate perturbări ale activității în punctele de frontieră Promachonas, Exochi, Niki și Evzoni.

MAE recomandă cetățenilor români să respecte indicațiile autorităților locale, să utilizeze rutele alternative semnalizate și să evite zonele în care au fost anunțate mobilizări ale fermierilor.

Pentru asistență consulară, românii pot apela numerele de telefon ale Ambasadei României la Atena: +302106728875 și +302106728879, precum și pe cele ale Consulatului General al României de la Salonic: +302310340088.

Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și sunt preluate în regim de permanență.

În situații dificile, speciale sau cu caracter de urgență, sunt disponibile telefoanele de urgență ale Ambasadei României la Atena: +306978996222 și Consulatului General al României de la Salonic: +306946049076.

MAE recomandă, totodată, consultarea paginilor de internet https://www.mae.ro, https://atena.mae.ro, https://salonic.mae.ro și https://www.astynomia.gr și reamintește că cetățenii români care călătoresc în străinătate pot folosi aplicația „Călătorește informat”.