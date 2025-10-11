Avertizare imediată de la ANM. Cod portocaliu în patru județe: vântul va atinge și 140 km/h

Administrația Națională de Meteorologie a emis, sâmbătă, avertizări nowcasting de cod portocaliu de vânt puternic, valabile în patru județe.
Codul portocaliu este valabil până la ora 20:00, respectiv ora 23:00:
- Județul Argeș: zona de munte de peste 1800 m;
- Județul Prahova: zona de munte de peste 1800 m;
- Județul Dâmboviţa: zona de munte de peste 1800 m;
- Județul Braşov: zona de munte de peste 1800 m; (expiră la ora ora 23:00)
Se vor semnala: intensificări puternice ale vântului cu viteze la rafală de 120-140 km/h.
De asemenea, mai multe zone din țară se află sub cod galben de intemsificări ale vântului, până la ora 23:00. Astfel, în Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70...90 km/h, iar la peste 1700 m vor fi rafale de 90...120 km/h.