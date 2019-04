Avocata lui Răzvan Ciobanu răspunde acuzațiilor Laurei Vicol: Nu vreau să îmi fie răstălmăcite cuvintele

Avocata lui Răzvan Ciobanu răspunde acuzațiilor Laurei Vicol, care spune că aceasta susține teoria ștrangulării.

”Eu nu am venit cu o rectificare, ci vin cu exact aceleași fraze pe care le-am folosit și pe care rog respectuos să nu fie răstălmăcite. Eu am zis foarte clar că nu putem îmbrățișa nici teza suicidului și nici o altă teză până nu avem un rezultat al necropsiei. Să se înțeleagă că eu nu am fost de acord cu această teză care circulă în presă. Nu am susținut așa ceva niciodată. Eu am spus că Răzvan Ciobanu își iubea viața și nu știam că ar fi avut probleme de o intensitate gravă. Eu lucrez și nu am timp săascult. Am simțit nevoia să intervin ca spusele mele să nu fie răstălmicite”, a declarat Oana Anghel.