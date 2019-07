Avocatul lui Gheorghe Dincă, dezvăluiri-explozive despre ce a găsit în curtea casei lui Gheorghe Dincă: Erau acolo, în curte!

foto: Agerpres

Alexandru Bogdan, avocatul suspectului în cazul de la Caracal, a declarat că din casa lui Gheorghe Dincă anchetatorii au ridicat trei telefoane, precizând că pata de sânge din curtea acestuia este de natură animală.



Avocatul s-a aflat duminică la Caracal, unde continuă cercetările la locuinţa lui Gheorghe Dincă.



"Se ridică probe, nimic mai mult. Este o curte foarte aglomerată şi este nevoie de foarte mult timp pentru ridicarea de probe. (...) Nu au fost prelevate decât nişte fragmente de oase, nişte fire de păr, nişte haine din ceea ce am observat eu, restul nu am văzut, poate mai sunt şi alte probe. (...) Nu sunt alte probe în plus faţă de ce a fost. Deocamdată se caută, dar mai mult decât a fost nu s-a găsit. (...) Au fost ridicate toate telefoanele care au fost găsite aici. Sunt în custodia Poliţiei. (...) Sunt trei telefoane, toate ale dânsului, mobil", a afirmat, duminică, avocatul.



El a arătat că rămăşiţele prelevate au fost găsite în curtea casei. "Mai sunt şi alte resturi de oase, are câini, are animale", a spus Alexandru Bogdan.



Întrebat cu privire la rezultatele preliminare care arată că oasele găsite sunt de natură umană, el a răspuns că acest aspect se cunoaşte.