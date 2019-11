Avocatul Tonel Pop, despre tânăra din Italia confundată cu Luiza Melencu: "E îngrozită, nu mai știe ce să facă și cum să facă"

Tonel Pop, avocatul familiei Luizei Melencu, a declarat la Antena 3 că tânăra din filmarea din Italia nu este Luiza.

"Identitatea fetei care a fost filmată eu o am, am actele dumneaei de identitate. A cerut protecția mea și este clienta mea în acest moment. Am toate fotografiile dânsei, este cu adevărat cea din filmare. Această domnișoară e panicată pentru că a prestat o anumită activitate la un moment dat, iar acum riscă ca identitatea ei reală să fie dezvăluită și rudele, familia, care nu cunosc ce făcea ea acolo să afle. E îngrozită, nu mai știe ce să facă și cum să facă. A auzit că presa va veni în Italia să o caute, că va veni și mama Luizei. E panicată și nu vrea să fie, în locul Luizei, cea mai căutată persoană", a afirmat Tonel Pop.

"Eu cred că Luiza trăiește, dar nu în postura acestei femei care a practicat, cel puțin pentru un moment, această meserie", a adăugat avocatul.