„Băile arată ca gropile de gunoi”. Imagini revoltătoare cu sediul Poliției Năvodari. Cum se apără IPJ Constanța

Imagini revoltătoare cu sediul Poliției Năvodari. Foto: Facebook/Sindicatul Europol

Este scandal la Poliția Năvodari după ce Sindicatul Europol a făcut publice imagini revoltătoare cu grupuri sanitare degradate, spații insalubre și improvizații periculoase pentru încălzirea birourilor. Sindicatul susține că polițiștii sunt obligați să lucreze în condiții "umilitoare", incompatibile cu standardele minime de igienă și siguranță, și acuză lipsa de implicare a conducerii.

De cealaltă parte, IPJ Constanța respinge ferm acuzațiile, pe care le consideră tendențioase și neadevărate. Reprezentanții institutiei precizează că sediul Poliției Năvodari este inclus într-un proiect amplu de reabilitare integrală, finanțat prin fonduri europene semnat încă din anul trecut. Lucrările vor începe anul acesta moment în care personalul va fi relocat.

Până atunci, conducerea IPJ susține că au fost făcute investiții din fonduri proprii pentru îmbunătățirea condițiilor de lucru, inclusiv refacerea instalației electrice și renovarea unor spații de birouri.

Disputa readuce în atenția publică problema infrastructurii din unitățile de poliție, dar și tensiunile persistente dintre sindicate și conducerea instituțiilor.

„În România „europeană” a anului 2026, polițiștii sunt obligați să muncească în condiții mizerabile: grupuri sanitare care arată ca gropile de gunoi; birouri încălzite cu improvizații periculoase, cu risc real de incendiu; umilință, dispreț și nepăsare instituțională”, scrie Sindicatul Europol într-o postare pe Facebook în care apar și fotografiile respective.

Reacția IPJ Constanța

„În urma apariției în spațiul public a unor informații vădit tendențioase și neadevărate, care vizează activitatea și managementul I.P.J. Constanța, vă aducem la cunoștință starea de fapt reală, într-un spirit de transparență și corectitudine instituțională.

Respingem ferm modul în care realitatea este distorsionată pentru a servi unor interese de imagine, în condițiile în care modernizarea sediului Poliției orașului Năvodari este un proces deja planificat și aflat în derulare, contrar acuzațiilor de nepăsare sau management defectuos.

Este esențial de precizat că proiectul de reabilitare integrală a acestui sediu prin Programul Operațional Regional nu reprezintă o simplă intenție, ci o realitate juridică și administrativă, contractul de finanțare din fonduri europene fiind semnat încă de anul trecut.

Toate datele referitoare la această investiție majoră, inclusiv etapele de implementare, sunt informații publice disponibile pe site-ul oficial al I.P.J. Constanța, astfel că un demers de bună-credință ar fi presupus consultarea acestora înainte de lansarea unor judecăți eronate.

În conformitate cu graficul de execuție stabilit, lucrările de reabilitare vor demara efectiv în cursul acestui an, moment în care întreg personalul va fi relocat.

Până la începerea acestor intervenții capitale, conducerea unității a dispus și a realizat deja investiții din fonduri proprii pentru îmbunătățirea imediată a mediului de lucru, fiind executate lucrări de refacere a sistemului electric și de renovare a spațiilor destinate birourilor, procesul de modernizare fiind dependent de ciclurile de finanțare disponibile.

Referitor la aspectele semnalate privind spațiile auxiliare, trebuie subliniat că menținerea unui standard adecvat de igienă și funcționalitate reprezintă o responsabilitate comună, strâns legată de modul de utilizare cotidiană și de respectarea normelor de conduită specifice unui mediu profesional.

În acest context, prezentarea unor situații izolate drept regulă generală constituie o dezinformare, ignorând eforturile deja depuse și pașii concreți făcuți pentru alinierea sediului la standardele europene de infrastructură publică la care întreaga instituție s-a angajat prin acest proiect.

Subliniem faptul că toate datele referitoare la modernizarea sediului Poliției orașului Năvodari sunt publice încă din luna august a anului 2025. Acestea au fost diseminate prin intermediul unui comunicat de presă, postat pe site-ul instituției și pe pagina de Facebook, fiind afișat inclusiv pe un suport de tip roll-up amplasat în sediile I.P.J. Constanța și Poliției Năvodari.

Un demers de bună-credință ar fi presupus consultarea acestor surse oficiale de informare înainte de lansarea unor acuzații nefondate, care nu își propun decât prejudicierea, în mod tendențios, a imaginii instituției.

În final, reiterăm faptul că asigurarea unui cadru de lucru optim și funcționarea în condiții moderne care să respecte legislația comunitară reprezintă o preocupare permanentă a conducerii inspectoratului”, a transmis IPJ Constanța.