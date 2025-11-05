Banca fară activitate unde statul platește șefilor salarii de zeci de mii de euro degeaba. „În primii doi ani s-au făcut angajări”

Foto: Banca de Investiții și Dezvoltare

Ministrul Finanţelor va schimba toată conducerea Băncii de Investiții și Dezvoltare, după ce o anchetă Antena 3 CNN a dezvăluit că statul român a platit milioane de lei pe salarii la o instituție cu activitate aproape inexistentă. Infiinţată acum doi ani, banca nu a acordat nicio garanție pentru creditele care ar trebui să fie luate de companii cu bani europeni. Mai mult, s-au făcut angajări dar şi planuri pentru produse bancare care urmează să fie lansate anul viitor.

În urmă cu doi ani, statul român înființa Banca de Investiții și Dezvoltare, o instituție cu o misiune clară: sprijinirea dezvoltării economice și sociale a țării. Practic, banca trebuia să funcționeze ca un intermediar între Comisia Europeană și mediul privat și să faciliteze accesul companiilor la fondurile europene. Banca pentru Investiții și Dezvoltare trebuia să ofere garanții pentru aceste împrumuturi.

În realitate însă, activitatea instituției a fost aproape inexistentă, dar bugetele de salarii au ajuns la sume de ordinul milioanelor de lei. În 2023 banca a fost înregistrată la Registrul Comerțului, iar conducerea a fost numită în funcții. Au fost cinci săptămâni de activitate efectivă: alegerea șefilor. Cu toate acestea, salariile șefilor au fost de un milion de lei în total.

Președintele Directoratului, Dănuț-Leonard Sandu, a primit aproape 127 de mii de lei. Statul român l-a plătit pe acesta pentru fiecare ședință cu peste 42.000 de lei. În total, a fost la 3 şedinţe.

Cei doi adjuncți – câte 57.108 lei, iar fiecare dintre cei șapte membri ai Consiliului de Supraveghere peste 53.000 lei. 2024 a fost un an la fel, fără prea multă activitate pe piața bancară, pentru că nu era operațională.

Cu toate acestea, salariile s-au plătit la timp. Discutăm de un buget de 20 de milioane de lei care s-au dus pe plata salariilor celor 25 de angajați, dar și 10 persoane din conducere. Au fost și alte cheltuieli care țin de chiria într-una dintre cele mai luxoase clădiri din Capitală. întreținere, utilități, dar și alte reparații. Toate acestea au costat anul trecut nu mai puțin de 8,7 milioane de lei.



Potrivit raportului de activitate, anul trecut a fost plin de ședințe: 30 ale Consiliului de Supraveghere și 78 ale Directoratului. Am încercat să aflăm concret care a fost activitatea de la cel care se află în fruntea Băncii.

"Vreau doar să vă întreb cum este posibil ca, într-un an în care banca nu a funcționat, să cheltuie 20 de milioane de lei pe salarii. Vorbiți cu colegele de la comunicare și vă răspund la ce doriți dumneavoastră. Vă mulțumesc", a fost scurta discuţie dintre Dănuţ-Leondard Sandu şi reporterul Antena 3 CNN, Georgiana Iuzic.

Într-un răspuns în scris, cei de la Banca de Investiții și Dezvoltare ne-au transmis că în primii doi ani au făcut angajări, apoi achiziții de sisteme și că abia din acest an pun pe piață produse bancare și estimează că anul viitor ar putea acorda garanții pentru 26.000 de firme. Sunt doar planuri, pentru că până acum nu a fost nimic palpabil: niciun credit nu a fost acordat cu ajutorul băncii statului.

Cum au ajuns șefii unei bănci de stat să fie plătiți 2 ani fără ca banca să fie operațională? Ne răspund foștii miniștri ai Finanțelor, de unde au plecat banii pentru lefuri.

"Salariile nu sunt rezonabile sau în marjele pe care le intenționam inițial, sau cum erau calculate inițial. Și vă spun de ce: în discuțiile de atunci, până când banca devenea operațională, salarizarea trebuia să fie una similară cu cea publică. Ulterior, putea să fie o salarizare similară cu cea din sistemul bancar", a explicat Adrian Câciu, fost ministru al Finanţelor.

"Cum vi se pare această sumă? Un milion de lei pentru plata a 10 salarii?

Acum, eu discut de momentul în care s-a făcut această selecție a consiliului de supraveghere și, ulterior, s-a angajat personalul. Sistemul de salarizare nu poate să fie decât unul: cel din piața bancară. Altfel, întreaga bancă, având scopul declarat de a gestiona banii europeni și banii naționali, nu poate să funcționeze", a adăugat şi Marcel Boloş, fost ministru al Finanţelor.

După ce Antena 3 CNN a semnalat risipa făcută, noul ministru al Finanțelor anunță că actuala conducere va fi schimbată.

"Ce părere aveți de această sumă? 20 de milioane de lei doar pe salarii.

Eu sunt eu, pot să vă spun că am preluat acum trei luni această speță, conducerea acestei bănci – vorbim de consiliul de supraveghere – oricum va fi schimbat. Vom face o nouă selecție la Banca de Dezvoltare. În curând, acest lucru este în curs, și când vom face noua selecție ne vom uita la toate aceste aspecte, care nu țin de prezent, ci de cum au fost gândite lucrurile în trecut", a spus Alexandru Nazare, actualul ministru al Finanţelor.

Anul acesta, numărul de angajați a crescut de 5 ori, iar bugetul pe prima jumătate a acestui an a crescut cu 195% și a ajuns la 19,9 milioane de lei. La un calcul simplu, salariul mediu în banca statului ajunge și la 5.000 de euro pe lună, de 5 ori mai mare decât salariu mediu pe țară.