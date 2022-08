Clienții unei importante bănci din România, val de sesizări după ce au rămas fără bani în conturi

O femeie din Tulcea a povestit pentru Gândul că mama sa a rămas fără 9.300 de euro din contul de la Raiffeisen Bank, după mai multe tranzacții suspecte, semnalate înainte de a fi concretizate. Clienta a numărat nu mai puțin de zece tranzacții neautorizate și a atras atenția reprezentanților băncii. Totuși, banii au fost sustrași din cont, iar banca, afirmă femeia, nu i-a trimis niciun punct de vedere oficial și niciun răspuns concret. Raiffeisen Bank a spus apoi, în răspunsul transmis la solicitarea sursei citate, că această clientă a fost victima unei fraude bancare, iar banii i-au fost repuși în cont, fapt confirmat ulterior de cititoare.

Și nu este un caz singular. Și alți români reclamă că au trecut printr-o situație similară. „Identic mi s-a întâmplat și mie. În cazul meu, a fost vorba de o sumă mult mai mică, dar principiul a fost același. Și în cazul meu, banca a refuzat să anuleze transferul – care era «pending» (în așteptare). Nici eu nu am primit nicio confirmare pe smartoken să aprob transferul”, a transmis clientul băncii publicației Gândul.

Bărbatul spune că a observat, la jumătatea lunii martie, situația suspectă din cont, la o zi după ce i s-au „transferat banii”. Sesizarea a făcut-o imediat la bancă, însă banii i-au fost puși în cont abia spre sfârșitul lunii aprilie, după o procedură anevoioasă.

„Și eu am pățit același lucru, anul trecut. Am avut nevoie de trei luni să îmi recuperez banii. Banca nu a vrut să îmi dea niciun răspuns, chiar dacă am scrie nenumărate adrese către ei. Am apelat la Protecția Consumatorului și la Poliție ca să îmi pot recupera banii, asta după trei luni”, a scris o altă clientă Raiffeisen Bank.

Ce să faci să nu devii victimă fraudelor bancare

Potrivit instrucțiunilor publicate pe site de Raiffeisen Bank, cea mai sigură măsură de prevenire a unei posibile fraude este să nu se dea curs recomandărilor sau solicitărilor dintr-un mesaj „suspicios” și acesta să fie șters imediat.

„De asemenea, te rugăm să ne contactezi urgent la numărul de telefon: +4021 306 3002 (număr cu tarif normal, apelabil non-stop din orice rețea, din țară și din străinătate). În cazul în care sesizarea se face sub formă de e-mail, te rugăm să ne trimiți la adresa [email protected] mesajul suspect primit, că atașament, pentru a se putea vedea și header-ul acestuia. Avem sesizări privind astfel de mesaje atât de la clienții Raiffeisen Bank, cât și de la persoane care nu sunt clienți ai băncii”, potrivit instrucțiunilor băncii.

„Dacă însă ai răspuns deja unui mesaj de tip phishing, îți recomandăm să ne contactezi urgent, ca noi să îți comunicăm măsurile care se impun pentru a evita orice risc”, se mai arată în mesajul pentru clienți.

Într-un document transmis marți de reprezentanții băncii, cu rezultatele după prima jumătate a anului, Raiffeisen Bank detaliază și demersurile privind digitalizarea în beneficiul clienților.

Raiffeisen Bank deservește 2,28 milioane de clienți, persoane fizice și juridice. La jumătatea anului 2022, numărul de clienți digitali activi ai Raiffeisen Bank a depășit 50% din portofoliu, însumând aproximativ 1,15 milioane.