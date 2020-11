Un bărbat din Bucureşti a transformat o amendă într-o donaţie de 300 de pizza

Întâmplarea a fost povestită chiar de tânăr pe pagina sa de Facebook.

"Totul a început când am comandat o pizza de la ei. E lângă radio și sunt un fel de client fidel, deși mă știți că îmi place să testez tot felul de lucruri noi. De data asta, întâmplator am ajuns să testez o bucata de plastic ascuțit în blat. Bine că nu era prima felie că o haleam instant”, spune Andrei în postarea de pe Facebook.

El a luat apoi legătura cu furnizorul de pizza căruia i-a trimis fotografia cu bucata de plastic găsită ascunsă în blat.

“Am fost sunat înapoi de o tipa nice care și-a cerut scuze în numele companiei și mi-a oferit banii înapoi, o comandă nouă etc. Am zis că revin. După 5-10 minute am sunat înapoi și i-am spus că voi posta o provocare și că o să le cer 200 de pizza pe care să le donăm. Să știe”, a mai spus tânărul în postarea de pe Facebook.

“Nu vreau banii înapoi! Vreau 200 de pizza mari donate oamenilor care nu își permit”

"Pentru că orice greșeală trebuie îndreptată, m-am gândit să le propun acest lucru. 200 de pizza mari donate către orfelinate sau azile de bătrâni pe care le propunem toți aici. Cred că este necesar să fie din București și Ilfov pentru ca pizza sa ajungă și caldă”, a mai menţionat Andrei în postarea de pe Facebook.

Provocarea a fost acceptată

“Mă sună tipa de la ei și îmi zice că au acceptat, ba chiar mai mult, pun la bătaie încă 100 de pizza mari ”, a mai spus Andrei în postarea de pe Facebook.

Luni 09 noiembrie la o săptămână de la incident, Andrei anunţa pe Facebook că o mare parte din cele 300 de pizza donate, au ajuns deja la mai multe centre de bătrani şi orfelinate şi că livrările continuă.

"Folosindu-mă de această întâmplare nefericită sper să pun un zâmbet pe buze unor oameni. God bless us all", a conchis Andrei Niculae în postarea de pe Facebook.