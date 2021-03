Un bărbat din Botoșani s-a sinucis după o ceartă cu soția. A murit într-o baltă de sânge

Tragedia s-a produs în satul Alba, comuna Hudești. Bărbatul locuia alăturia de soția și mama sa. Cei doi nu aveam copii, iar vecinii l-au descris pe botosănean ca fiind un bărbat liniștit. În ultima săptămâna însă, el ar fi băut peste măsură, iar pe fondul consumului de alcool devenise extrem de agresiv cu partenera de viață.

Femeia ar fi plecat de acasă din cauza violenței, iar bărbatul în vârstă de 46 de ani a decis să comită gestul radical. El a fost găsit decedat vineri dimineața, când un vecin a venit să-l viziteze. Acesta a alertat-o pe mama bărbatului și au sunat la 112.

”Nu avea probleme familiare nu avea certuri în familie aceşti copii au trăit ca în sânul lui Avram, asta e beţia rezultatul a opt zile de băutură. Am intrat în casa l-am apucat de mâna stângă am văzut că e mort.

Am ieşit afară venea mama sa să-l vadă dacă să aciuat, dar i-am spus Marineta vino încoace, nu o lăsăm să intre în casă, a intrat, no e copilul ei şi când am intrat a doua oară în casă am văzut ca e injunghiat în gât şi cuţitul pus pe plita plin de sânge, după mine este o sinucidere pentru că avea şi venele de la mâna stângă tăiate. Hei!!! Dracul când se ţine de tine nu te lasa până nu rezolvă”, a povestit vecinul pentru Botosaninews.ro.

Cadavrul a fost preluat de medicii legiști, iar polițiștii au demarat o anchetă pentru săbârșirea infracțiunii de omor.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal