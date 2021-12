Bărbat diagnosticat greșit cu cancer, dependent acum de morfină: ”Suntem disperați”

Familia pacientului isi indreapta acuzatiile catre două spitale, cel din Buzău şi Bagdasar Arseni din Bucureşti. Reputata unitate medicala se apara şi spune că l-a tratat corect pe pacient.

Problemele buzoianului au început în urmă cu trei ani. Avea dureri grave în zona abdomenului, aşa că a cerut ajutor. Medicul de familie i-a prescris un tratament pentru durerile obişnuite de stomac. Până la urmă, a ajuns la spital. Diagnosticul era unul grav.

”La un moment dat a făcut o criză foarte urâtă, am chemat salvarea, a ajuns la spitalul de aici de la Buzău, cu diagnostic e pancreatită acută” ne-a spus Ana Maria Tănase, fiica pacientului.

Trei luni a stat în spitalul de la Buzău. Cu greu a reușit fiica lui să-l ducă la Spitalul Bagdasar Arseni din Bucureşti. Alt spital, alt diagnositic. Cumplit, însă. Cancer

Fiica pacientului spune că diagnosticul a fost pus în mod superifical.

”Nu a făcut nici o biopsie deoarece a spus că este destul de clar ce a văzut” a adăugat femeia.

Apoi medicii bucureşteni le-au spus rudelor ca omul va mai trai maximum trei luni, pentru ca tumorile la pancreas sunt exagerat de mari. Fiica pacientului spune că medicii de la Bucureşti au trimis-o la medicul oncolog de la Buzău ca să îi prescrie morfină, care le este admistrată bolnavilor aflaţi în fază terminală pentru a le alina durerile cumplite.

Numai că un alt control pentru confirmarea gradului de handicap avea să aducă o supriză. Nici urmă de vreo tumoare. Medicul oncolog nu a vrut să creadă și i-a prescris același tratament.

Într-un punct de vedere oficial, Spitalul Bagdasar Arseni arată că pacientul a fost tratat cu ce au avut mai bun la îndemână.

- pacientul a fost internat în clinică de chirurgie având investigații imagistice efectuate anterior internării ce ridica suspiciunea unei patologii pancreatice.

- pacientul s-a externat la 7 zile de la internare, la cerere, cu recomandarea de dietă, tratament și efectuarea consulturilor anterior menţionate, cu scopul monitorizării leziunii pancreatice, continuării tratamentului și reevaluare chirurgicală oricând, la nevoie.

- tratamentul administrat post externare (opioide-morfină) nu a fost recomandat de medicul chirurg, fiind indicat probabil de medicul oncolog, în contextul durerilor abdominale persistente.

- in perioada post internare ( din 01.10.2018 până în 12.11 2021) pacientul nu are alta internare/prezentare in spitalul nostru conform recomandărilor primite la externare.

Familia nu s-a lăsat convinsă de explicaţii: a apelat la un avocat şi cere să i se facă dreptate.

”În primul rand cred ca vb de cel mai grav caz de malpraxis de la noi pt ca a fost perpetuat 3 ani de zile si in mod inexplicabil desi i s a pus un diagnostic sau mai bine zis o cponamnare la moarte ca are cancer si ca iin 3 luni ar trb sa moara. Ce este revoltaort este ce medicii care i au pus acest diagnositc nu au vrut sa l vada ulterior cand si au dat seama de greseala facuta” a explicat avocatul Adrian Cuculis.

”Suntem disperați că vin Sărbătorile și nu știm ce să facem!” a mai adăugat fiica pacientului.

Până la un verdict al colegiului medicilor sau al justiţiei, pacientul are nevoie de un alt tratament, însă pastilele recomandate nu prea se găsesc în farmacii.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal