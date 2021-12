Replica Spitalului "Bagdasar-Arseni" din Capitală, după ce un pacient ar fi fost diagnosticat greșit cu cancer

"Examenul IRM abdominal efectuat nu poate preciza caracterele de ordin histopatologic a legiunii pancreatice", transmit reprezentanţii Spitalului Clinic de Urgenţă "Bagdasar-Arseni", însă familia bărbatului declară că diagnosticul de cancer a fost pus de medicii acestui spital.

Totul s-ar fi întâmplat în urmă cu trei ani. După trei ani, în "așteptarea morții", s-a constatat că bărbatul nu avea cancer, dar este acum sever depedent de morfină.

Bărbatul a ajuns dependent de morfină

"Tratamentul administrat post externare (opioide - morfină) nu a fost recomandat de medicul chirurg, fiind indicat probabil de medicul oncolog în contextul durerilor abdominale persistente", au comunicat reprezentanţii spitalului pentru Antena 3.

Redăm integral replica Spitalului Clinic de Urgenţă "Bagdasar-Arseni"

"Pacientul SC a fost internat în clinica de chirurgie având investigații imagistice efectuate anterior internării ce ridica suspiciunea unei patologii pancreatice

- pacientul a fost investigat maximal (in limita resurselor spitalului) și tratat medicamentos non-chirurgical, evoluția fiind favorabila.

- examenul IRM abdominal efectuat nu poate preciza caracterele de ordin histopatologic a legiunii pancreatice

- punctia pancreatica trans-parieto-gastrica nu se poate poate efectua în SCUBA, motiv pentru care pacientul a primit recomandarea la externare de consult gastroenterologic și oncologic

- pacientul s-a externat la 7 zile de la internare, la cerere, cu recomandarea de dieta, tratament și efectuarea consulturilor anterior mentionate, cu scopul monitorizării leziunii pancreatice, continuării tratamentului și reevaluare chirurgicală oricând la nevoie.

- tratamentul administrat post externare (opioide- morfina) nu a fost recomandat de medicul chirurg, fiind indicat probabil de medicul oncolog in contextul durerilor abdominale persistente.

- medicul chirurg nu poate recomanda astfel de tratamente cu opioide, schema de tratament și durata fiind apanajul altei specialități.

- in perioada post internare ( din 01.10.2018 până în 12.11 2021) pacientul nu are alta internare/prezentare in spitalul nostru conform recomandărilor primite la externare", au comunicat reprezentanţii spitalului pentru Antena 3.

Ştirea iniţială:

Un bărbat a fost diagnosticat cu un cancer pancreatic în urmă cu 3 ani și a fost trimis acasă ”să moară” pentru că medicii de la Spitalul Bagdasar din București i-au spus că nu mai pot face nimic pentru el.

Doctorii de la Spitalul Bagdasar Arseni din Capitală au trimis acasă un pacient care ar fi fost diagnosticat cu cancer pancreatic, spunându-le celor din familie că cel mai bine ar fi să îl ia acasă fiindcă este vorba despre un cancer galopant și oricum în două luni o să moară.

Totul s-a întâmplat în urmă cu 3 ani. În același timp, tot acum 3 ani, medicii i-au prescris și morfină pentru durerile atroce. După 3 ani, în “așteptatea morții”, s-a constatat că nu avea cancer, însă este acum sever depedent de morfină.

Diagnosticul era de pancreatită, care s-a videcat de la sine. Acum familia încearcă să-l reabiliteze pe pacient, care a ajuns depedent de morfină și care deși nu are nevoie de această substanță, intră în sevraj puternic din pricina dependenței.

Culmea este că în fiecare an i-au fost făcute analize și markeri tumorali și același diagnostic i-a fost păstrat.

”Este unul dintre cele mai grave (ca întindere în timp) cazuri de malpraxis medical cu implicații penale profunde. Acum, familia vrea despăgubiri”, ne-a spus avocatul Cuculis.

