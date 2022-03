Un bărbat din Ilfov este acuzat că a comis 11.481 de infracţiuni la regimul rutier

Potrivit Inspectoratului Poliţiei Județene Ilfov, bărbatul ar fi facilitat şi înmatricularea provizorie ori definitivă în România a mai multor autovehicule, context în care ar fi produs şi utilizat în procedura de înmatriculare mai multe înscrisuri false, respectiv contracte de vânzare, polițe RCA şi vize ale organelor fiscale, pentru care ar fi primit în schimb de la beneficiari diferite sume de bani.

Poliţiştii Serviciului Rutier Ilfov, în colaborare cu poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Dâmbovița, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea, au documentat în perioada 2020 - 2022 activitatea infracțională a unui număr de opt inculpați, cercetați pentru infracțiunile de: conducere a unui vehicul fără permis de conducere, tăinuire, conducerea unui vehicul neînmatriculat, complicitate la conducerea unui vehicul fără permis de conducere, fals în declarații în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals material în înscrisuri oficiale, complicitate la fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată, fals intelectual în forma instigării şi în modalitatea participației improprii în formă continuată, precum şi uz de fals în formă continuată.

În acest context, Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea i-a trimis în judecată pe cei opt inculpați pentru infracțiuni la regimul rutier. Mai mult, unul dintre aceştia, un bărbat de 47 de ani, este acuzat de săvârșirea unui număr de 11.481 de infracțiuni la regimul rutier.