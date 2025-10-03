Bărbat reținut pentru terorism, în România: Pregătea un atentat de proporții. Fabrica dispozitive explozive și se antrena să ucidă

Individul se antrena testând dispozitive explozive fabricate de el. Foto: Facebook/Poliția Română

Un bărbat de 33 de ani a fost reținut, vineri, pentru terorism, fiind acuzat că pregătea un atentat care să ducă la uciderea mai multor oameni și să provoace panică în rândul populației. Potrivit DIICOT, individul se antrena testând dispozitive explozive fabricate de el.

Conform anchetatorilor, între 2022 și mai 2025, inculpatul a fabricat două dispozitive explozive de mici dimensiuni, pe care le-a testat și filmat în locuința sa și în împrejurimi. Înainte de a trece la fapte, bărbatul a accesat mai multe site-uri online pentru a se documenta despre fabricarea și folosirea explozivilor, substanțelor periculoase și tehnici specifice actelor teroriste. Scopul său era pregătirea unui atentat care să ducă la uciderea mai multor persoane și să provoace panică în rândul populației.

Și între august și 2 octombrie 2025, inculpatul a realizat alte două dispozitive explozive, care au fost descoperite și ridicate de anchetatori de la locuința sa. Investigațiile au arătat că, pe tot parcursul perioadei menționate, bărbatul a deținut în locuință materii explozive și inflamabile destinate fabricării de dispozitive artizanale.

În timpul percheziției domiciliare, au fost confiscate mai multe recipiente cu diverse substanțe și peste 630 de materiale pirotehnice și explozive de tip petardă.

În plus, perchezițiile informatice au arătat că inculpatul a accesat frecvent materiale de propagandă teroristă online și a deținut astfel de conținut, în cadrul unui proces de radicalizare și însușire a ideologiei teroriste.

Ancheta s-a desfășurat în cooperare cu Serviciul Român de Informații, autoritate națională în prevenirea și combaterea terorismului. Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiști din Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Bistrița-Năsăud și au beneficiat de sprijinul jandarmilor din Inspectoratul Județean de Jandarmi Bistrița-Năsăud.

Astăzi, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel Cluj a fost sesizat cu propunerea de arestare preventivă a bărbatului pentru 30 de zile.

DIICOT precizează că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, inclusiv de prezumția de nevinovăție.