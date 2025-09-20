Bătăi ca-n Vestul Sălbatic în mai multe orașe din țară. Trupele speciale au fost scoase pe străzi

În urma conflictului violent de la Craiova, un bărbat a fost ucis, iar alte opt persoane au fost rănite. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Tot mai multe orașe din România se confruntă cu violențe stradale între grupări rivale. De la amenințări lansate pe rețelele sociale, conflictele ajung să fie tranșate cu arme, chiar în mijlocul comunităților. Fenomenul ridică întrebări despre securitatea publică și capacitatea autorităților de a preveni răzbunările între clanurile rivale.

Imagini șocante au fost filmat săptămâna trecută, în plină stradă, la Craiova. Acolo, mai multe clanuri s-au confruntat în stradă cu topoare și cuțite.

Conflict sângeros, în stradă, în Craiova

Deși în spațiul public s-a spus că originea scandalului este legată de o căsătorie aranjată nereuşită, realitatea arată că ar fi vorba de conflicte mai vechi care au legătură cu infracționalitatea și zonele de supremaţie, iar in urmă cu două luni s-ar mai fi confruntat.

„Aici era o ceartă de vreo două luni de zile pentru că a taiat pe băiatul lui cumnatul meu. L-a făcut praf, tot așa a intrat cu mașina în el, l-au taiat”, a povestit ruda unei victime pentru Antena 3 CNN.

Iar de la acel moment, cele două grupări s-au amenințat pe rețelele sociale. Săptămâna trecută au trecut și la fapte. După conflictul sângeros, întreaga zonă este păzită non-stop de jandarmi și polițiști de teama răzbunărilor, care ar putea să aibă loc tot în stradă.

Împușcături în Urziceni

Măsuri similare s-au luat in cazul altui conflict, de data aceasta, armat, la Urziceni, judetul Ialomiţa, in prealabil, anuntat live, pe facebook.

„Să moară copiii mei de nu suntem pregătiţi! Bă, noi v-am băgat pe stradă, noi am făcut fapte toată viața, haideţi, suntem pregătiţi să murim sau să luăm 25 de ani”, amenințau agresorii pe rețelele sociale.

Atunci, doi tineri au fost împușcați mortal, iar alte persoane au fost rănite grav. Două grupări s-au confruntat în centrul oraşului cu bâte, topoare şi arme de foc. Au urmat zeci de percheziții și arestări.

Bătaie ca în Vestul Sălbatic în București

Scandalurile în stradă s-au tinut lanţ în ultima perioadă.

O bătaie ca în Vestul Sălbatic a avut loc și în București. Interlopii s-au confruntat cu topoare, macete, bâte şi săbii în parcarea unui hipermarket şi s-au făcut nevăzuţi până la sosirea polițiștilor.

Un apel la 112 a venit și din partea medicilor de la Spitalul Sfântul Pantelimon care au reclamat că au un pacient înjunghiat, care se află în stare gravă. Polițiștii au găsit în mașina în care a fost adus la spital bărbatul un topor. Bărbații care l-au însoțit pe cel înjunghiat la spital le-au spus polițiștilor că nu îi cunoșteau pe cei cu care s-au bătut. Însă, polițiștii și-au dat seama că era de fapt vorba de un conflict mai vechi între două clanuri rivale pe sferele de influență.

În judeţul Ilfov, într-un cartier rezidenţial, mai mulţi tineri s-au bătut într-o parcare, stârnind panică în tot cartierul.

În Ialomița, la Țăndărei, un bărbat a fost înjunghiat mortal după un conflict între frați. De la un motiv aparent banal, o ceartă pe un teren, s-a ajuns la o tragedie. În timp ce un bărbat a murit, tatăl lui se află in stare gravă la spital, iar patru persoane sunt reţinute. Sunt măsuri fără precedent la faţa locului, trupele speciale se află în Ţăndărei de teama escaladării conflictului.