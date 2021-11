Bătăuşul din Vaslui care i-a provocat un traumatism cranian unui polițist, cercetat în libertate. Procurorii au considerat că nu prezintă pericol social

La mai puţin de o zi după ce a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore, agresorul a fost pus în libertate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui. Bătăuşul este cercetat pentru ultraj, însă nu a fost arestat preventiv pentru 29 de zile.

„În cursul zilei de 2 noiembrie 2021, un polițist local a fost bătut în timpul exercitării atribuțiunilor de serviciu, într-o piață agroalimentară din Vaslui. Acesta a depus o plângere, arătând că a fost lovit în zona capului. În cazul de față s-au început cercetările pentru infracțiunea de ultraj, au fost audiate părțile.

Tot pe 2 noiembrie, s-a dispus măsura reținerii suspectului pentru 24 de ore. Partea vătămată a depus a doua zi un certificat medico-legal și s-a dispus schimbarea încadrării din ultraj prin lovire, în ultraj prin lovituri care au produs leziuni traumatice cu afectarea stării de sănătate.

Totodată, s-a dispus și punerea în mișcare a acțiunii penale și urmează continuarea cercetărilor cu inculpatul în stare de libertate”, a declarat purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui, transmite publicația locală Vremea Nouă.

Acesta l-a lovit cu pumnii pe polițist, atac în urma căruia omul legii a suferit un traumatism cranian.

„Îţi mulţumesc frumos pentru aprecieri, dar asta dovedeşte că nu ai cei şapte ani de acasă. Atât i-a trebuit, că a şi sărit pe mine după cum se vede pe filmare. Eu mi-am păstrat calmul. Nu am ripostat şi m-am străduit tot timpul să-i fac faţă atacului său, să rămân în picioare. N-am vrut să folosesc cătuşele, deşi la un moment dat am avut instinctul să o fac. De asta am dus mâinile la spate. Dar mi-am zis în minte să nu fac, fiindcă voi escalada conflictul şi mai mult”, a declarat poliţistul pentru Vremea Nouă.



