Benzina şi motorina îşi păstrează preţurile ridicate, la pompă. Cât costă carburanţii în România, sâmbătă, 27 iunie

Benzina şi motorina îşi păstrează preţurile ridicate, la pompă. foto: pexels.com

Benzina şi motorina se vând în continuare la preţuri ridicate, în staţiile din România. Astfel, sâmbătă, 27 iunie, un litru de benzină standard costă 8,62 lei, iar şoferii plătesc pentru motorina standard 9,18 lei pe litru. La Cluj-Napoca, însă, carburantul diesel este comercializat, de unele companii, cu 9,09 lei pe litru. GPL-ul se vinde, în medie, cu 4,55 lei pe litru, notează Peco Online.

Iar carburanţii premium rămân peste pragul de 9 lei. Benzina premium costă, la staţiile monitorizate, 9,1 lei pe litru, în timp ce motorina premium se vinde cu 9,95 lei/litru.

Petrolul se ieftinise, miercuri

Prețul petrolului Brent a scăzut miercuri sub 74 de dolari pe baril, pentru prima dată de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, la sfârșitul lunii februarie, pe măsură ce investitorii au continuat să elimine prima de risc geopolitic care împinsese piețele energetice în sus în timpul conflictului.

Pe măsură ce prețurile petrolului au continuat să se retragă, referința internațională Brent a atins temporar niveluri sub 74 de dolari pe baril miercuri după-amiază, după ce s-a tranzacționat sub 75 de dolari începând cu prânzul, pentru prima dată de la începerea războiului din Iran pe 28 februarie.

Totuşi, rămâne de văzut ce se va întâmpla cu preţul petrolului, după ce, vineri spre sâmbătă noapte, Armata americană a efectuat lovituri asupra unor ținte militare iraniene din zona Strâmtorii Ormuz, ca răspuns la atacul lansat joi de Teheran împotriva unei nave comerciale aflate în apropierea acestei rute maritime esențiale.

A fost primul incident de acest fel după ce SUA și Iranul au semnat un memorandum de înțelegere pentru redeschiderea strâmtorii și lansarea unor negocieri mai aprofundate privind programul nuclear iranian. Trump a dat puține semne că ar fi pregătit să reia războiul, despre care a recunoscut săptămâna trecută că ar fi putut duce la o „catastrofă economică” dacă ar fi continuat.

Iranul vede controlul asupra acestei rute maritime ca pe un punct esențial de presiune în negocieri. Joi, Corpul Gardienilor Revoluției Islamice a avertizat că trecerea în siguranță va fi garantată doar navelor care folosesc rute declarate Iranului.