Bilanțul MAI după sezonul estival: 50.000 de șoferi au rămas fără permis în această vară. Predoiu vrea mai multe drone în 2027

Aproape 26.000 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne au fost zilnic în teren în vara lui 2026. Foto: MAI

Aproape 26.000 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne au fost zilnic în teren în vara lui 2026, pentru misiuni de ordine publică, siguranță rutieră, control la frontieră și intervenții în situații de urgență. MAI spune că încheie al treilea sezon estival consecutiv cu rezultate bune, iar ministrul Cătălin Predoiu cere ca bilanțul să nu se rezume doar la cifre, ci să țină cont și de felul în care cetățenii percep activitatea Poliției, Jandarmeriei și a celorlalte structuri.

Rezultatele verii au fost analizate într-o ședință condusă de Predoiu, la care au participat șefii structurilor centrale și teritoriale ale ministerului. Au fost discutate în special misiunile din zonele aglomerate în sezonul estival, precum litoralul și zona montană, dar și traficul rutier, frontiera și intervențiile de urgență.

În medie, 25.958 de angajați MAI au fost zilnic în serviciu. În această perioadă au fost înregistrate 171.539 de intervenții în situații de urgență, au fost găsite 1.795 de persoane urmărite la nivel național și 217 căutate internațional, iar polițiștii au reținut 49.307 permise de conducere. Aviația MAI a fost folosită în 1.654 de misiuni, iar pentru controlul frontierei și combaterea șederii ilegale au fost organizate 1.337 de acțiuni.

În total, structurile ministerului au constatat 91.199 de infracțiuni, de la fapte de criminalitate organizată și trafic de droguri până la trafic de persoane, violență domestică și infracțiuni rutiere.

Aproape 50.000 de permise reținute în timpul verii

Pe șosele, polițiștii au lucrat în medie cu aproximativ 300 de aparate radar pe zi, inclusiv cu sprijin aerian. În cele trei luni de vară au fost reținute 49.307 permise, retrase 38.763 de certificate de înmatriculare și constatate 11.659 de infracțiuni la regimul rutier.

Pompierii și echipajele de urgență au intervenit în 171.539 de situații, iar aproape 78% dintre misiuni au fost pentru acordarea asistenței medicale. În controalele pentru prevenirea incendiilor au fost găsite 982 de obiective care funcționau fără autorizație de securitate la incendiu. Pentru 16 dintre ele s-a dispus oprirea activității.

Aviația MAI a avut 1.654 de misiuni: 1.372 pentru intervenții medicale și SMURD, 94 pentru supravegherea traficului și 43 pentru controlul frontierei.

În timpul ședinței au fost recompensați și cei 15 membri ai Gărzii de Coastă care, la sfârșitul lunii august, au participat la salvarea echipajului unei nave scufundate în Marea Neagră. Aceștia au primit „Placheta de Onoare a Ministerului Afacerilor Interne”.

Peste 5.000 de migranți și străini aflați ilegal în țară, depistați

La frontieră au fost organizate 1.337 de acțiuni, în urma cărora au fost identificate 15.590 de alerte. Totodată, autoritățile au depistat 2.577 de migranți și 2.570 de cetățeni străini aflați ilegal în România.

Predoiu le-a cerut șefilor din MAI ca evaluarea activității să nu se oprească la numărul de controale, intervenții sau sancțiuni.

„Un bilanț nu trebuie să însemne doar numărul de acțiuni, de misiuni și de rezultate. Trebuie să vedem și ce nu a funcționat, ce putem îmbunătăți și ce lecții desprindem din experiența acumulată”, a spus ministrul.

El a insistat și ca instituția să țină mai mult cont de feedbackul cetățenilor.

„Vreau, de asemenea, să avem permanent contact cu cetățenii și să știm cum ne văd ei activitatea. Nu trebuie să ne evaluăm exclusiv din interiorul instituției”, a spus Predoiu.

Ministrul a rezumat bilanțul verii astfel: „Sezonul estival se încheie. Responsabilitatea noastră pentru siguranța cetățenilor nu se încheie. Siguranța publică nu are sezon. Misiunea continuă.”

MAI vrea mai multe drone în misiunile din 2027

Pentru vara viitoare, una dintre priorități va fi folosirea mai largă a dronelor. Predoiu a cerut un plan prin care astfel de echipamente să fie integrate în mai multe misiuni ale MAI, de la monitorizarea zonelor întinse sau greu accesibile până la incendii, festivaluri, intervenții pe mare și alte operațiuni.

Scopul este reducerea riscurilor pentru personal, scurtarea timpilor de intervenție și o supraveghere mai eficientă. MAI va analiza până în sezonul estival 2027 în ce structuri pot fi introduse aceste capabilități și ce resurse sunt disponibile.

„Trebuie să fim un pas înaintea timpurilor și un pas înaintea celor care folosesc noile tehnologii în scopuri ilegale”, a spus Predoiu.

Concluziile bilanțului din această vară vor fi folosite atât pentru misiunile din perioada următoare, cât și pentru pregătirea sezonului estival din 2027.