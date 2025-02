Bilanțul perchezițiilor la Horațiu Potra: Peste 3,2 milioane de euro, 25 kg de aur, zeci de grenade, arme și explozibili

47 de percheziții acasă la Horațiu Potra și la apropiații lui. Mascații caută arme în dosarul de instigare publică . Foto: Agerpres

S-a tras linie în urma perchezițiilor de miercuri la Horațiu Potra și la apropiații acestuia. Polițiștii și procurorii au găsit la proprietățile mercenarului peste 3,2 milioane de euro cash, peste 25 de kilograme de aur și un adevărat arsenal. Potra a și recunoscut, miercuri seara, că deținea toate aceste arme în mod ilegal.

Conform unui comunicat al Poliției, în urma celor 47 de percheziții efectuate ieri, de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Poliția Română, au fost descoperite și ridicate:

peste 25 de kilograme de aur (lingouri)

peste 3,3 milioane de dolari

peste 700.000 de lei

43.000 de euro

13.000 dirham

21.000 de dinari sârbești

peste 40 de încărcătoare (de la arme letale, de diferite calibre)

51 de grenade (militare, ofensive/defensive)

44 de bucăți de lovituri de lansator

21 de pistoale letale (majoritatea calibrul 9X19mm)

7 pistoale/puști mitralieră letale (calibrul 7,62mm și 7,65mm)

peste 20 de cutii/pachete/pungi cu muniție letală

6 piese de arme

4 materiale explozive

două aruncătoare/lansatoare de grenade

un fitil detonant

o lunetă

alte bunuri.

Activitățile au fost derulate în județele Sibiu, Mureș, Ilfov, Timiș și Cluj, fiind vizate 27 de persoane și 4 sedii aparținând unor persoane juridice, în cadrul unui dosar penal, în care sunt efectuate cercetări, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter fascist, rasist ori xenofob, precum și aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup, promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid împotriva umanității și de crime de război, precum și răspândirea, în spațiul public, a unor idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe.

De asemenea, în cadrul aceluiași dosar penal sunt efectuate cercetări și pentru inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter antisemit, precum și aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unei astfel de organizații, instigare publică, fals în declarații privind sursele de finanțare a campaniei electorale, comunicarea de informații false, acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și al munițiilor și orice operațiuni cu articole pirotehnice, efectuate fără drept.

În operațiune au fost angrenați polițiști din cadrul Direcției de Investigații Criminale, Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, Direcției Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, Direcției de Investigare a Criminalității Economice și Poliției Capitalei. e asemenea, la activități au participat criminaliști, precum și echipe de intervenție din cadrul structurilor pentru acțiuni speciale ale Jandarmeriei Române.

Potra recunoaște că deținea armele ilegal

Horaţiu Potra a vorbit miercuri seara, la Realitatea, despre ce au găsit poliţiştii în urma percheziţiilor la proprietăție sale. Legat de arsenalul ridicat de poliiști și procurori, acesta a spus că „decât să mori în legalitate, mai bine trăieşti în ilegalitate”.

„Nu vreau să declar nimic cu privire la arme, îmi asum nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor. [...] Decât să mori în legalitate, mai bine trăieşti în ilegalitate”, a adăugat acesta.

Despre cele 3 milioane de dolari din seifuri și valize, Potra spune că sunt bani obținuți din contractele de mercenar.

„Legat de ce s-a găsit la mine, da s-au găsit bani. Eu pana în '92 nu am avut reședință în România, am câștigat bani în Qatar, în Africa, nu mă obligă nimeni să țin banii în bancă. [...] Pana în 2018 am avut un contract cu vărul primar al regelui din Qatar. Mă plătea cu 45.000 de dolari pe lună", a declarat Horaţiu Potra.

În ziua perchezițiilor, Horațiu Potra a publicat un video pe rețelele sociale, în care instigă la violențe.

„Deci asta vă zic eu, pe riscul meu, pe riscul meu personal, da, să vină să mă aresteze DIICOT-ul, SRI-ul, SPP-ul, cine vor ei să vină să mă ia să mă aresteze. Eu zic da, instigare la revoltă. Români, ieșiți cu parul și pe ei, și pe mama lor. Doamne ajută", a spus Horațiu Potra.

Citește și: Surse: Horațiu Potra i-a dat bani lui Călin Georgescu și i-a plătit și un Mercedes GLE Coupe

Potra i-a cerut lui Frank Timiș 35 de milioane de dolari pentru Călin Georgescu. ”Dl. Georgescu a spus că poate negocia orice cu dvs”