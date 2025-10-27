BNR lansează prima monedă colorată din istoria monetară a României

1 minut de citit Publicat la 07:33 27 Oct 2025 Modificat la 07:38 27 Oct 2025

BNR lansează luni prima monedă colorată din istoria monetară a României, care îl omagiază pe scriitorul şi filosoful Lucian Blaga, la 130 de ani de la naştere. Moneda are valoare nominală de 1 leu, apare într-un tiraj limitat de 5.000 de bucăți şi costă 260 de lei.

Banca Naţională a României (BNR) lansează luni în circuitul numismatic o monedă din tombac cuprat cu tema "Lucian Blaga - 130 de ani de la naştere", informează banca printr-un comunicat.

Potrivit BNR, aversul monedei prezintă frontonul Universităţii "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, inscripţia "ROMANIA" în arc de cerc, valoarea nominală "1 LEU", stema României şi anul de emisiune "2025".

Reversul monedei redă portretul, numele lui Lucian Blaga şi anii între care acesta a trăit "1895" şi "1961".

Monedele din tombac cuprat sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent şi sunt încastrate în pliante de prezentare, introduse în mape cartonate.

Tirajul maxim pentru moneda din tombac cuprat este de 5.000 piese. Preţul de vânzare pentru moneda din tombac cuprat este de 260 de lei, exclusiv TVA, inclusiv pliantul de prezentare şi mapa cartonată.

Monedele din tombac cuprat cu tema Lucian Blaga - 130 de ani de la naştere au putere circulatorie pe teritoriul României.

Lansarea în circuitul numismatic a acestor monede se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Constanţa, Dolj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.