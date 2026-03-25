Bolnavii cronici, în pericol din cauza comerțului cu medicamente false. Cum se poate verifica autenticitatea unui produs

Românii care vor să slăbească sau care se luptă cu afecţiunile cronice sunt în pericol din cauza comerţului cu medicamente contrafăcute. (B)Mai multe dosare penale sunt în prezent în curs din cauza vânzăriile ilegale de astfel de madicamente, iar autorităţile recunosc că fenomenul alarmant este greu de ţinut sub control. Un pericol sunt şi suplimentele alimentare false care pot conţin substanţe interzise, spun specialiştii. Potrivit statisticilor, 2 din 3 români nu pot recunoaște un medicament contrafăcut. Pentru a verifica autenticitatea unui produs, este esențial să identificăm pe cutie sau pe ambalaj codurile de bare și codurile unice.

Cele mai multe medicamente falsificate provin din zona tratamentelor pentru obezitate și dermatologie

Medicamentele contrafăcute nu respectă standardele de siguranţă, pot conţine ingrediente periculoase şi nu tratează boala. Pacienţii cronici au resimţit deja pe propria piele efectele grave ale acestor produse false.

"Nu ştim ce conţin acele medicamente şi pot conţine diverşi compuşi toxici, care pot să ducă la moartea pacientului. Nu există niciun control asupra compoziţiei medicamentului", a declarat Rozalina Lepădatu, președintele Asociației Pacienților cu Boli Autoimune.

În pericol sunt şi copiii care au epilepsie, pentru că nu de puţine ori părinţii ajung că cumpere astfel de medicamente contrafăcute.

"Arată total diferit, este aceeaşi denumire, dar arată total diferit şi fetiţa mea mi-a spus că are şi alt gust. La farmacie mie mi s-a spus acest lucru: că este contrafăcut, că nu este medicamentul original", a explicat pentru Antena 3 CNN Ioana, mama unei fetiţe diagnosticate cu epilepsie.

Amenzi și dosare penale pentru comerțul cu medicamente false

În primele luni ale acestui an Agenţia Naţională a Medicametului a amendat zeci de firme care au vândut medicamente contrafăcute. În prezent, sunt în curs şi mai multe dosare penale deschise din cauza acestui comerţ ilegal.

"Oricât de multe site-uri am încercat să închidem şi oricât de multe amenzi am încercat să aplicăm, ritmul în care acestea pot apărea este unul accelerat. Am aplicat amenzi şi împreună cu alte autorităţi ale statului; şi mă refer la Inspectoratul General al Poliţiei Române, la Autoritatea vamală – facem acest lucru, numai că a crea un site şi a-i da drumul în online, acum, este un lucru facil", a precizat Răzvan Prisada, Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR).

În vizorul autorităţilor sunt şi suplimentele alimentare pentru slăbit. Cele mai multe neconformităţi în cazul suplimentelor alimentare sunt legate de anumite substanţe nedeclarate cum ar fi: amfetamina, informaţiile înşelătoare privind benefiiciile ori lipsa posibilelor reacţii adverse.

Specialiştii de la Institutul de Bioresurse Alimentare recunosc că fenomenul este greu de controlat.

"La suplimente alimentare nu ai voie să scrii nici că previne, nici că tratează, nici că vindecă vreo boală. Nu! Deci, asta este interzis. Ele pot să susțină funcțiile vitale ale organismului: o bună digestie, o bună respirație, o excreție normală și așa mai departe", a explicat Tatiana Onisei, șef serviciu Serviciul Național pentru Plante Medicinale Aromatice și produse ale Stupului, Instututul de Bioresurse Alimentare.

"Analiz[m aceste siropuri din punct de vedere chimic. Trebuie să aibă o cantitate de zahăr de cel puţin 60% pentru a fi numit «sirop». În caz contrar se ridică nişte semne de întrebare şi e posibil să fie neconform", a spus Sabina Bodea, cercetător ştiinţitic la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - IBA București.

Pentru a verifica dacă un produs este original este important să cautăm pe cutie sau pe ambalaj codurile de bare şi cele unice.