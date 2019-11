Bombă: Otrava folosită în deratizare la Timișoara, adusă în România pe filieră bulgară

foto: PressAlert.ro

Judecătorii au soluţionat la începutul acestui an un dosar penal în care a fost trimis în judecată un bărbat din Călăraşi care făcea trafic cu otravă de tipul celei folosite de firma de deratizare care a provocat tragedia de la Timişoara.

Un an şi patru luni de închisoare cu suspendare a primit un bărbat din judeţul Călăraşi acuzat că a introdus în România 44 de kilograme de otravă de tipul celei care a provocat tragedia de la Timişoara. Deşi aveau posibilitatea să facă apel, procurorii nu au făcut-o. Dosarul a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Lehliu-Gară la începutul acestui an. Procurorii l-au trimis în judecată, în luna august a anului trecut, pe Viorel Sterea, un bărbat din judeţul Călăraşi acuzat că a introdus în România, din Bulgaria, 44 de kilograme de PHOSTOXIN. E vorba de acelaşi produs, GASTOXIN, folosit pentru deratizarea de la Timişoara, dar comercializat sub altă denumire, potrivit Adevărul.

Mai mult, în materialul prezentat, joi, de Radu Tudor la Punctul de întâlnire: