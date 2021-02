Brancardierul de la Spitalul Victor Babeş care a deconectat o bolnavă COVID de la aparate, eliberat

Bărbatul a fost arestat preventiv în primă fază, însă magistraţii au decis ca acesta să fie plasat sub control judiciar, deoarece nu reprezintă un pericol.

În plus, magistraţii de la Judecătoria sectorului 3 spun că brancardierul nu reprezintă un pericol şi că nu există premisele săvârşirii unei noi infracţiuni, atâta vreme cât accesul acestuia în spital nu este posibil.

Dosarul va fi trimis în judecată

Brancardierul este suspect acum de ucidere din culpă, după ce a detubat, din greşeală, o bolnavă COVID în vârstă de 65 de ani.

Bărbatul este, însă, liber, sub măsura controlului judiciar. Evident, sub această măsură el nu are voie să ia legătura cu martorii din dosar şi trebuie să dea cu subsemnatul la poliţie, dar şi să fie permanent la dispoziţia organelor de cercetare penală.

Cu toate acestea, dosarul urmează să fie trimis în judecată.

Brancardierul ar fi trebuit să ridice din salon un pacient care decedase, dar ar fi încurcat pacienții și astfel a fost deconectată de la aparate persona care nu trebuia.

"Este o anchetă în desfășurare. Noi am anunțat procuratura imediat ce am aflat de caz.

Este un caz de o gravitate deosebită, așa ceva nu s-a întâmplat sau nu am auzit să se întâmple undeva până acum", a declarat Emilian Imbri, managerul Spitalului Victor Babeș din București, pentru Libertatea.