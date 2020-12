Managerul Spitalul Victor Babeș, despre femeia moartă după ce a fost deconectată de la aparate din greșeală: „Este un caz de o gravitate deosebită”

Brancardierul ar fi trebuit să ridice din salon un pacient care decedase, dar ar fi încurcat pacienții și astfel a fost deconectată de la aparate persona care nu trebuia.

„Este o anchetă în desfășurare. Noi am anunțat procuratura imediat ce am aflat de caz. Este un caz de o gravitate deosebită, așa ceva nu s-a întâmplat sau nu am auzit să se întâmple undeva până acum”, a declarat Emilian Imbri, managerul Spitalului Victor Babeș din București, pentru Libertatea.

Acesta a mai declarat că este vorba de șapte sau opt persoane care au fost în zonă la momentul respectiv, așa că se poate afla ușor ce s-a întâmplat de fapt, joi, la Spitalul Victor Babeș. Pe de altă parte, Imbri susține că nu poate spune public cine a fost de gardă joi, din rațiuni ce țin cont de „starea psihică a persoanei respective”.

„Noi nu mergem pe altă supoziție decât faptul că a fost un accident, accident produs de persoane”, a mai declarat managerul Spitalului Victor Babeș.

Vineri dimineață, Poliția Capitalei a declarat că, în momentul de față, se efectuează cercetări cu ceea s-a întâmplat la Spitalul Victor Babeș. „În seara de 10 decembrie, Direcția Generală de Poliţie a Municipiului București a fost informată cu privire la decesul unei persoane internate într-un spital din sectorul 3.

Având în vedere că subzistă suspiciuni cu privire la cauza decesului, Serviciul Omoruri a declanșat verificări, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3. Se efectuează activități investigative și de cercetare penală, în vederea stabilirii cauzelor și condițiilor în care s-a produs decesul, urmând a fi dispusă și necropsia”, se arată într-un comunicat al Poliției București.