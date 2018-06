Brazilienii nu au o misiune usoara in primul meci de la Campionatul Mondial (P)

Prima saptamana a Campionatului Mondial va fi incheiata de partida dintre Brazilia si Elvetia, care va incepe duminica, la ora 21:00. In mod normal, cele doua se vor califica impreuna din grupa E, grupa din care mai fac parte Serbia si Costa Rica.



Brazilia



Nu are amintiri prea placute de la ultimul Campionat Mondial, pe care l-a si gazduit, pierzand in semifinale contra Germaniei, scor 1-7, nici in finala mica nesimtindu-se prea bine, Olanda invingand-o cu 3-0. Acum Brazilia are sanse de a pica din nou cu Germania, de aceasta data in optimile de finala. Avantajul este de partea ei, deoarece in ultima etapa din faza grupelor Brazilia va sti ce rezultat ii va conveni pentru a nu vedea un duel cu “panzerele” inca din optimi. Sa spunem ca sud-americanii si-au castigat fara emotii preliminariile, asigurandu-si pozitia inca de la sfarsitul lunii martie a anului trecut, fiind prima echipa calificata la CM2018, dupa tara gazda.



Brazilia a participat la toate cele 20 Campionate Mondiale de pana acum, castigand competitia in 5 randuri, ultima oara in 2002. Singura absenta importanta din lotul lui Tite o reprezinta Dani Alves, accidentat. De la sfarsitul preliminariilor, brazilienii au disputat 6 amicale, obtinand 5 victorii si o remiza alba cu Anglia. In afara englezilor, adversare au mai fost Japonia, Germania, Rusia, Croatia si Austria, in acest interval “Selecao” primind un singur gol, marcand 12.



Elvetia



A obtinut cu mari emotii biletele la CM2018, fiind nevoita sa joace baraj cu Irlanda de Nord. In dubla mansa, elvetienii au invins doar cu 1-0, scor obtinut in deplasare, gol marcat din penalty. De 10 ori s-au calificat elvetienii pana acum la Campionatul Mondial, cea mai buna performanta reprezentand-o sferturile de finala atinse in 1934 si 1954. Elvetia a avansat din grupa in 3 din ultimele 4 Mondiale la care a participat.

Interesant este ca lotul deplasat in Rusia numara doar un jucator care evolueaza in campionatul Elvetiei. Vedeta echipei este Shaqiri, in el multi elvetieni punandu-si speranta. In acest an Elvetia a disputat 4 meciuri amicale, obtinand 3 victorii si o remiza. Adversare au fost Grecia, Panama, Spania si Japonia, elevii antrenati de bosniacul Vladimir Petkovic primind un singur gol, marcand 10, din care 6 doar contra celor de la Panama.

Intalniri directe



Cele doua formatii s-au intalnit de 8 ori pana acum, insa doar o data in mod oficial. Este vorba despre Campionatul Mondial din 1950, unde s-a inregistrat o remiza cu 4 goluri. Din cele 7 amicale Brazilia a castigat 3, Elvetia doua, alte doua partide incheindu-se la egalitate. Ultimul amical a avut loc in 2013, Elvetia impunandu-se cu 1-0.



Pronosticurile noastre la Brazilia vs Elvetia



De multe ori meciurile amicale nu sunt foarte relevante si asa credem ca va fi cazul si aici. In plus, faptul ca Elvetia s-a chinuit cu o formatie precum Irlanda de Nord spune multe. Opinam, asadar, ca Brazilia va invinge chiar la mai mult de un gol diferenta. De asemenea, suntem de parere ca sud-americanii nu vor primi gol.

