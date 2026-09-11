Bucăți de drone, unele cu explozibil, găsite în Constanța și Tulcea. Garda de Coastă a recuperat fragmente din Marea Neagră

Un alt incident a fost raportat în Marea Neagră, la aproximativ 46 de mile marine est de Midia. FOTO: Antena 3 CNN

Mai multe fragmente de drone aeriene și obiecte suspecte au fost identificate vineri, 11 septembrie, în zona litoralului românesc și în apropierea frontierei cu Ucraina. MApN anunță că echipele specializate au intervenit în mai multe puncte, iar două dintre fragmentele recuperate aveau încărcătură explozivă.

Potrivit MApN, primul incident a fost gestionat la ora 13:30, în zona Câșla Vădanei, județul Tulcea, între Sulina și Sfântu Gheorghe. O echipă EOD din cadrul Ministerului Apărării Naționale a evaluat două fragmente de dronă aeriană care au eșuat pe plajă. În urma verificărilor, specialiștii au stabilit că acestea nu aveau încărcătură explozivă.

La ora 15:18, intervenția a avut loc în zona Periteașca, județul Tulcea. Două fragmente de drone fuseseră identificate pe plajă în jurul orei 09:30 de Poliția de Frontieră. Una dintre acestea conținea încărcătură explozivă și a fost neutralizată în siguranță de o echipă pirotehnică a SRI. Cel de-al doilea fragment a fost preluat de Garda de Coastă.

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Un alt incident a fost raportat în Marea Neagră, la aproximativ 46 de mile marine est de Midia. La ora 16:00, o navă comercială a semnalat prezența în apă a două fragmente de dronă aeriană. Ambele au fost recuperate de o navă de patrulare a Gărzii de Coastă și, potrivit evaluării specialiștilor, nu reprezentau un pericol pirotehnic.

Cea mai complexă intervenție a avut loc la ora 17:55, în zona Edighiol-Periboina, județul Constanța. În timpul operațiunilor pentru identificarea unui obiect suspect semnalat de Garda de Coastă, echipa EOD a MApN a observat din elicopter resturile a patru drone aeriene.

Printre acestea se afla și o dronă-interceptor care avea explozibil la bord. Toate elementele identificate au fost puse în siguranță și neutralizate.

Ministerul Apărării Naționale anunță că rămâne în stare de alertă și menține o capacitate ridicată de monitorizare și reacție. MApN precizează că acționează împreună cu celelalte structuri ale statului pentru protejarea spațiului aerian și neutralizarea rapidă a eventualelor amenințări.

Amintim că ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a declarat în august pentru Antena 3 CNN că astfel de incidente "nu sunt normale", având în vedere că România „nu e o țară aflată în război” care să suporte aceste consecințe. El a precizat că România discută permanent cu partea ucraineană, inclusiv la nivel diplomatic.