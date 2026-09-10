Bucureștenii vor aștepta mai mult să vină metroul. Metrorex anunță că intervalele dintre trenuri ar putea crește

Metrorex anunță că intervalele de circulație pot crește în anumite perioade față de graficul aprobat. Sursa foto: Metrorex via Facebook

Metrorex anunță că intervalele de circulație a trenurilor de metrou au crescut în anumite perioade, în contextul modificărilor disponibilității parcului de material rulant. Pe Magistrala 2, trenurile CAF aflate la revizie au fost înlocuite temporar cu trenuri Bombardier, iar compania avertizează că supraaglomerarea, defecțiunile sau alte situații neprevăzute pot duce la creșterea timpului de așteptare, fenomen resimțit deja odată cu începerea școlii.

"Pentru asigurarea mobilității călătorilor pe Magistrala 2 și pentru menținerea intervalelor de circulație prevăzute în graficele aprobate, Metrorex a introdus în circulație trenuri de tip Bombardier în locul trenurilor CAF, aflate în această perioadă la revizie. Menționăm că reviziile planificate nu pot fi devansate sau întârziate din motive clare ce țin de siguranța și standardele de operare impuse de fabricant și autoritățile din domeniu.

Metrorex depune toate eforturile necesare pentru ca circulația trenurilor să se desfășoare conform graficelor de circulație aprobate, în condiții de siguranță, regularitate și confort.

Cu toate acestea, ca urmare a diferitelor situații care intervin în circulația trenurilor, supraaglomerare, defecțiuni, situații medicale sau alte situații independente de Metrorex, intervalele de circulație pot crește în anumite perioade față de graficul aprobat, lucru resimțit deja odată cu începerea școlii. Având în vedere că modificările sunt dinamice și adaptate cât mai mult nevoilor de călătorie, intervalul de succedarea a trenurilor se modifică de la caz la caz", a transmis Metrorex.

Preşedintele USLM, Marian Artimon, a declarat miercuri, într-o conferinţă de presă, metroul s-ar putea opri după data de 16 septembrie, dacă angajaţii Metrorex nu îşi primesc salariile. Potrivit acestuia, în conturile Metrorex mai sunt doar 3.000 lei, insuficient să se plătească salariile pe 12 septembrie.

"Conform contractelor individuale de muncă, dacă se întârzie plata salariului cu mai mult de trei zile, oamenii sunt liberi să facă tot ce doresc: să intre în concediu, în libere sau chiar acţiona conducerea în judecată, conform reglementărilor în vigoare", a explicat liderul sindical.

Potrivit acestuia, costul real al unei călătorii cu metroul este undeva spre 14 lei, iar compensaţia dată Metrorex duce la 5 lei preţul călătoriei, care de fapt, prin abonament, este de 2,3 lei.