Bucureștiul și cutremurul. Capitala cu cel mai mare risc seismic din Europa şi ce înseamnă asta pentru noi

Publicat la 20:11 06 Noi 2025

Potrivit unui studiu, în Capitală există peste 760 de clădiri identificate cu risc seismic, dintre care peste 180 sunt considerate în categoria "ridicată" de pericolului de colaps în cazul unui seism major.

Bucureștiul este, statistic, cea mai vulnerabilă capitală în faţa cutremurelor. Conform unor rapoarte oficiale, oraşul figurează în top 10 al celor mai expuse metropole la riscul seismic la nivel global. Zona seismică de la Vrancea, la circa 100-170 km de capitală, generează cutremure intermediare sau adânci, care transmit unda de şoc până în București, agravat de solul moale al oraşului şi de stocul imobil din perioada interbelică sau comunistă.

De ce riscul e uriaș

Factorii care explică expunerea uriașă a Bucureștiului sunt combinațiile nefericite:

Solul – zona centrală a Capitalei este construită pe un teren cu straturi de argilă şi aluviuni, care amplifică vibrațiile seismic.

Stocul imobiliar: clădiri ridicate înainte de normele antiseismice serioase, multe fără consolidare, cu subsoluri, etaje multiple şi construcții realizate într-o perioadă în care riscurile erau minimalizate.

Densitatea urbană: populația și blocurile sunt concentrate, ceea ce sporește potențialul de pagube și de victime.

Aceste elemente fac ca un cutremur de magnitudine medie-mare să poată produce, în multe scenarii, pierderi uriașe, atât umane, cât și materiale.

Ce fac administrațiile locale în acest context

Deși problema este comună în întregul oraș, reacția administrațiilor locale este inegală. Sectorului 3, de exemplu, a demarat un program de consolidare seismică cu 11 imobile în curs de intervenție. Această iniţiativă este importantă nu doar ca cifră, ci ca semnal: zeci de mii de oameni locuiesc în blocuri cu risc seismic ridicat, iar intervenția administrației locale într-un sector arată că există voinţă de transformare.

Cu toate că responsabilitatea pentru consolidarea seismică este a primăriei Capitalei. Trebuie subliniat faptul că lucrările de consolidare într-un singur sector nu sunt de ajuns. Un sector singur nu schimbă întregul oraș.

Bucureștiul trebuie să înceapă să consolideze dacă vrea ca următorul cutremur de dimensiuni mediu-mare să nu producă o catastrofă în rândul populației.