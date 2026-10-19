Bulgaria restricţionează traficul rutier pe Podul Prieteniei Giurgiu - Ruse, în următoarele zile. Cum vor circula şoferii

1 minut de citit Publicat la 09:39 19 Oct 2026 Modificat la 09:39 19 Oct 2026

Bulgaria restricţionează traficul rutier pe Podul Prieteniei Giurgiu - Ruse, în următoarele zile. Sursa foto: Agerpres Foto

Autorităţile din România au anunţat că Bulgaria restricționează temporar circulația pe Podul Prieteniei Giurgiu - Ruse, în perioada 19.10.2026 - 22.10.2026 și 26.10.2026 - 29.10.2026, pentru lucrările de montare a rosturilor de dilatație.

Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Bucureşti a transmis cum vor fi afectaţi şoferii.

"În perioada cuprinsă între 19.10.2026, ora 09:00 - 22.10.2026, ora 17:00, banda din dreapta va fi închisă circulației. Traficul în ambele sensuri se va desfășura alternativ, pe banda din stânga la intervale de aproximativ 20 de minte pe sens.

În perioada cuprinsă între 26.10.2026, ora 09:00 - 29.10.2026, ora 17:00, banda din stânga va fi închisă circulației. Traficul în ambele sensuri se va desfășura alternativ, pe banda din dreapta la intervale de aproximativ 20 de minte pe sens.

Circulați cu prudență și respectați semnalizarea rutieră instituită temporar", au informat autorităţile.

Bulgarii cer autorităților să fie scoasă taxa de pe ”Podul Prieteniei”

România a eliminat de la 1 octombrie taxa pentru traversarea Podului Prieteniei dinspre Giurgiu spre Ruse. Ministerul Transporturilor din România a anunțat că se așteaptă ca măsura să pună capăt cozilor de vehicule de la punctul de trecere a frontierei. Pe sensul opus, din Bulgaria spre România, taxa rămâne însă, deocamdată, în vigoare, scrie presa din Bulgaria.

Problema a fost ridicată și de trei deputați ai alianței Continuăm Schimbarea-Bulgaria Democrată (PP-DB): Nadejda Iordanova, Martin Dimitrov și Liuben Ivanov, care așteaptă răspunsuri de la ministrul Dezvoltării Regionale, Ivan Șișkov, ministrul Finanțelor, Gălăb Donev, și ministrul Transporturilor, Gheorghi Peev.

Parlamentarii vor să afle dacă statul bulgar intenționează să elimine, la rândul său, taxa de pod și când ar putea lua această măsură. Miniștrii urmează să răspundă în cadrul unei viitoare sesiuni de control parlamentar.